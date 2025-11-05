福井梨莉華、美スタイルを惜しげもなく披露 『週刊少年マガジン』に初登場
グラビアタレントの福井梨莉華（20）が、5日発売の『週刊少年マガジン』49号（講談社）のグラビアに初登場した。
【写真】ヘルシーな美ボディを披露した福井梨莉華
高校卒業後、2023年にドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）のオーディションに合格し、芸能界の道へ。2024年にグラビアデビューを果たし、屈託のない笑顔とプロポーションで雑誌の表紙を飾り、「グラビア界の大本命」という異名を付けられた。
1st写真集『あいの道しるべ』も大好評で、本誌では“太陽も恋する”笑顔とヘルシーなボディを惜しげもなく披露している。
同号の巻頭カラー漫画は『女神のカフェテラス』（瀬尾公治）。
【写真】撮影：藤本和典 スタイリング：牧野香子 ヘアメイク：澤田果歩 デザイン：松本麻美（GROSVENOR design）
