お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が4日深夜放送の中京テレビのトークバラエティー番組「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。総合司会を務めた日本テレビ「24時間テレビ48」で共演した羽鳥慎一アナウンサーの“余計な行動”を明かした。

番組内で「24時間テレビ」が話題となり、爆笑問題の太田光が「結構ネットニュースで批判されてるの見ましたよ。俺は震え上がってましたこの程度で批判されるんだって思った」と上田が思いのほか、ネット上で批判されているとイジった。

上田は「去年、初めて羽鳥さんと水卜ちゃんとやらせてもらったじゃない？」と昨年に続き、羽鳥、水卜麻美両アナと総合司会を務めたと前置きし、去年の出来事として「放送が終わった次の日に羽鳥さんが“上田さん、24時間テレビありがとうございました。こんな楽しいの初めてでした”って」と羽鳥アナからお礼のメッセージをもらったという。

ただ、メッセージには「良かったと思うんですけど、上田さんネットでこんな感じで叩かれてます」と事細かに上田がネット上で批判されている内容を報告してきたという。

上田としては「俺はヤフーニュースとか見てると、俺がタイトルなってるな。“上田に批判続出”とか見だしがあるな。でも開けはしないわけよ。何か言われてんだなってぐらいで」と自身に批判的な記事は見だしをチェックしてわざわざ読まないことにしているが「でも、それを全部、羽鳥さんが俺に知らせるわけ」とわざわざ羽鳥アナが伝えてくるとぶちまけた。

昨年、そういった出来事があったことから、今年は番組終了時に「ありがとうございました」と互いにあいさつを交わした後に「“送ってくるなよ”って念を押したわけ。どうしても叩かれるに決まってるから“俺、見ないから送ってくるな”って言ったの」と羽鳥アナにわざわざ批判内容を伝えるなと念押ししていた。

ところが、「案の定、次の日、羽鳥さんが送ってくるの。“上田さん本当楽しかったです。僕は上田さん良いと思うんですけど、今回はこのようなことで叩かれています”と。あの人、余計なことばっかするからさ」とボヤくと、太田が「大きなお世話だね」と大爆笑していた。