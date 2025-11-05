AMIAYA・AMI、長男顔出し 抱っこショットに「癒し系で可愛すぎる」「目元がママ似」と反響
【モデルプレス＝2025/11/05】ツインズユニット・AMIAYAのAMIが11月4日、自身のInstagramを更新。長男の顔出しショットを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】双子の36歳美人モデル「ママ似」長男顔出しショット
AMIは「Waves, laughter, and love」（波、笑い声、そして愛）と英語でつづり、宮崎県日向市の海岸で撮影した複数の写真を投稿。2025年7月に誕生した長男を抱っこ紐で抱いているショットに加え、ベビーカーに座った長男が、カメラ目線で笑顔を見せている顔出しショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「癒し系で可愛すぎる」「目元がママ似」「かっこいいママがいて羨ましい」「ハンサムになるぞ」「ぷくぷくで最高」といったコメントが寄せられている。
AMIは1988年11月8日生まれ。静岡県出身。姉・AYAと共にピンクヘアーがトレードマークのツインズユニット・AMIAYAとして、モデル、ブランドディレクター、DJなどで活躍。リアリティショー「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」に吉原健司として出演し話題となったKENNYと2022年7月に結婚したことを発表し、2025年7月11日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】双子の36歳美人モデル「ママ似」長男顔出しショット
◆AMI、家族ショット公開
AMIは「Waves, laughter, and love」（波、笑い声、そして愛）と英語でつづり、宮崎県日向市の海岸で撮影した複数の写真を投稿。2025年7月に誕生した長男を抱っこ紐で抱いているショットに加え、ベビーカーに座った長男が、カメラ目線で笑顔を見せている顔出しショットも投稿している。
◆AMIの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「癒し系で可愛すぎる」「目元がママ似」「かっこいいママがいて羨ましい」「ハンサムになるぞ」「ぷくぷくで最高」といったコメントが寄せられている。
AMIは1988年11月8日生まれ。静岡県出身。姉・AYAと共にピンクヘアーがトレードマークのツインズユニット・AMIAYAとして、モデル、ブランドディレクター、DJなどで活躍。リアリティショー「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」に吉原健司として出演し話題となったKENNYと2022年7月に結婚したことを発表し、2025年7月11日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】