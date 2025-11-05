東原亜希、沖縄旅行ショット公開 娘の後ろ姿に「大きくなった」の声
【モデルプレス＝2025/11/05】タレントの東原亜希が11月4日、自身のInstagramを更新。沖縄を訪れた際のショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】6人家族の母モデル「大きくなった」娘のソロショット公開
東原は「お天気最高だった沖縄」とつづり、植物園のようなホテルの庭園の写真や青く透き通った海を背景にした娘の後ろ姿などの思い出を披露。「元々の飛行機が欠航になったり色々いろいろありましたが結果楽しかった」と沖縄旅行を楽しんだと報告した。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「海や景色が綺麗で最高」「娘さん大きくなったね」「沖縄行きたくなった」などと反響が寄せられている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
