テレ東・角谷暁子アナ、0歳子ども抱えたお出かけショット公開「あんよ可愛い」「幸せそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/05】テレビ東京の角谷暁子アナウンサーが10月4日、自身のInstagramを更新。7月に生まれた子どもとの外出ショットを公開した。
【写真】31歳テレ東アナ「絵になる」0歳子ども抱えチームラボ満喫
角谷アナは「連休は（赤ちゃんの絵文字）を連れて」とつづり、子どもとともに「チームラボ」の展示を訪れた様子を公開。「ベビーカーは入り口に置かせていただけて（施錠あり）抱っこ紐で身軽に観ることができました」という言葉とともに、子どもを抱っこ紐で抱きながら楽しむショットが複数投稿されており、子どもの可愛らしい脚がのぞいている。
この投稿は「いい思い出になりますね」「あんよ可愛い」「気分転換になる」「赤ちゃんも楽しんだかな」「絵になる」「幸せそう」などと反響を呼んでいる。
角谷は、2023年2月に一般男性と結婚し、2025年7月31日に第1子出産を報告。「無事出産を終えるまで不安が尽きず、お知らせが遅くなってしまいました」と妊娠を公表しなかった理由を説明していた。（modelpress編集部）
