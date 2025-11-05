高校3年生のIVE・イソ、今年は大学受験を見送ることに　ワールドツアーなどアイドル活動に専念

ガールズグループIVE（アイヴ）のイソが、今年は大学受験を見送ることがわかった。

11月5日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは「イソは大学進学に関して、最終的に今年のスヌン（大学修学能力試験）を受験しないことを決定した」と明らかにした。

続けて「当社はイソと受験について長い議論を重ねてきたが、現在は活動に専念したいという本人の意向を尊重し、このような結論に至った。今後はアーティスト本人の意思を尊重し、大学生活に集中できる時期が来た際に進学を検討対象としつつ、活動を続けていく予定だ」と説明した。

また、「より良い姿でお会いできるよう努力するIVEとイソに、これからも多くの関心と応援をお願いしたい」と付け加えた。

2007年生まれのイソは現在高校3年生だが、ワールドツアーなどIVEのスケジュールを優先し、本業であるアイドル活動に専念する道を選んだ。

（写真提供＝OSEN）イソ

なお、イソが所属するIVEは10月31日から11月2日まで、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開催。今後もツアーを通じて、世界中のファンとの交流を続けていく予定だ。

◇イソ プロフィール

2007年2月21日生まれ。小学校6年生の時、百貨店でジュースを買おうとしたところ、所属事務所STARSHIPエンターテインメントの理事からスカウトされた。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビュー。明るくいたずら好きな性格で、普段から笑いが絶えないとのこと。