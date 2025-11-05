やっと秋らしくなったと思ったら、先日の3連休は、上空に寒気が切り込んできた影響で冬を感じさせるしぐれた天気になった所が多くありました。

北陸地方の平野部での初雪、初積雪はいつ頃になりそうか。と直近の2週間天気傾向を合わせて解説します。

今週末にかけての天気図

8日(土)までは、高気圧に覆われますが、9日(日)は前線を伴った低気圧が日本海を進みそうです。

10日(月)は、北日本中心の冬型の気圧配置となり寒気が南下する見込みです。

11日(火)は、高気圧が西から張り出すでしょう。

日本の南にある台風の進路はまだ定まっていませんが、各種モデルによると北陸地方への影響はなさそうです。

2週間天気 今週末は崩れる

8日(土)までは、晴れ間の広がる所が多いですが、9日(日)は雨の降る所が多いでしょう。

10日(月)は、北日本中心の冬型の気圧配置となり寒気が南下する見込みですので、平野部では雨ですが、新潟県三国峠など標高が1000mを超える所では雪の降る恐れがあります。峠越えをされる方は冬用タイヤで行かれることをお勧めします。

11日(火)は、高気圧が西から張り出して、西から天気はしだいに回復する見込みです。

12日(水)、高気圧に覆われて晴れ間が広がりそうです。

2週間天気 来週末は晴れそう

13日(木)から18日(火)は、高気圧に覆われて晴れ間が広がる所が多そうです。

15日(土)・16日(日)も雲が多めながら晴れる見込みです。

平野部でも紅葉が進み、紅葉狩り日和になりそうです。

北陸地方 平野部の初雪はいつ頃

北陸地方県庁所在地の初雪平年値はこの表の様に11月の下旬から12月上旬となっています。

今年はどうなるでしょうか。最新の1か月予報によると

・11月の後半の気温は、平年より高い確率が60%。

ですので平年よりは遅れそうです。

これらの状況から初雪は、12月上旬から中旬でしょうか。

初雪はみぞれを含みますので積もらない事が多い様です。

そこで、積雪はいつ頃から始まるのか。平年値は12月上旬から中旬となっています。

3か月予報によると12月の気温はほぼ平年並みの予報となっていますので12月中旬には、各地積雪となりそうです。また、初雪が積雪になることもありそうです。

このような状況ですので、沿岸・平野部では12月までに冬の準備(厚めの防寒具、暖房器具の燃料や除雪道具の準備、車は冬用タイヤへの交換)を行い、師走を迎えるのがよいでしょう。

山沿いや、峠道(新潟県三国峠は11月3日)では初雪や積雪になった所がありますので次の寒波11月10日頃までには、冬用タイヤの準備が必要そうです。まだの方は交換を急いでください。