女優の寺島しのぶ（５２）が５日放送のＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に出演。フランス人の夫・ローランさんに言われた衝撃の言葉を明かした。

この日は「国際結婚した家の食卓をのぞいてみた！」をテーマに番組は進行。キャスターを務める同局の鈴木奈穂子アナウンサーに「寺島さんはローランさんとの間に文化の違いは？」と質問された寺島は「日々ですね」と即答。そして「だいぶ長く結婚生活がたちましたけど、まったく慣れないです」と話した。

「個人主義だし、自分で決めて自分で選択して自己責任を取ってという。議論の国だから同じような意見を言っていても『いや、それは…』と議論が続く」と説明。そして「つきあい当初とかは私は（フランス語を）しゃべることもできないし、適当にふんふんと相づちを打っていたんですよ。そうしたら『君はつまらない女だ』って」とぶっちゃけた。

これにはともにスタジオ出演したタレントのホラン千秋は手を口に当てて大笑い。そして「つまらないと言われてカチンと来ないんですか？」と寺島に尋ねた。寺島が「だから日々頑張って語学勉強している。でもなかなかフランス語は難しいですね」と答えると、スタジオ出演者らは感心しきりの表情だった。