JR東海「新幹線ディスコカー」発表、車内が“マハラジャ化”へ DJ KOOらプレイ、お立ち台も登場へ
JR東海は5日、「新幹線ディスコカー」を12月19日に運行すると発表した。
【写真】「仲良し」「ステキな家族」26歳迎えた娘＆妻との3ショット披露のDJ KOO
「新幹線ディスコカー」は、昭和100年の節目を記念して、昭和63（1988）年に東海道新幹線のイベントカーで催されたディスコの雰囲気を再現する。
DJ KOOやマハラジャ六本木に所属するDJがプレイする楽曲が流れ、ディスコライトなどの装飾が彩る。ディスコを象徴する「お立ち台」も登場する。
■新幹線ディスコカー
日時：2025年12月19日（金）東京駅17時54分発〜新大阪駅20時24分着
定員：50人（最少催行人員40人）
参加条件：満20歳以上
旅行代金：1人 1万9500円
発売期間：2025年11月5日（水）午後3時〜11月30日午後11時59分
