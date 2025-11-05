モデルでタレントのわたなべ麻衣（36）が5日、自身のストーリーズを更新。コレクションについて伝えた。

8月に「私…ついに…シール帳作りに手を出します」と、コレクションしているシールを専用のノートにまとめることを“宣言”。「本っっっ当に昔からシールとかメモ帳とか文房具集めるのが趣味なの」と打ち明け、「ブランドのバッグや靴買うより 文房具買う時の方が 心が満たされるタイプなの」と明かした。

その後の投稿では「最近私が、寝ても覚めても取り憑かれたようにシールシール言ってるから← JOYくんがメルカリでm&m'sのシール探してプレゼントしてくれた」と告白。「JOYくんって私の趣味を絶対否定しないし なんならこうやって一緒に楽しんでくれるとこ 本当に本当に最高！！！！！！！！！」と、夫でタレント・JOYの理解もあることを伝えた。

そしてこの日は「シール帳がかなり増えてきたので シール帳用の本棚を買いました」と報告。「しかもこの本棚ね、素材が木じゃなくてスチールだからマグネット貼れるの」と、シール帳が並んだ棚の写真をアップし、「派手派手にしたい」と意気込みをつづった。