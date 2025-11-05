テレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」が４日に放送され、あのちゃんこと、歌手でタレント・あのがＭＣを務めた。

この日は、元モーニング娘。で歌手の後藤真希をゲストに迎えた。モー娘。の全盛期を支えた後藤が、現役アイドルからの苦悩にアドバイスを送る「お悩み相談」も進行した。

一つ目は「大人との付き合い方が難しくて分かりません。後藤さんは若くしてデビューされて、どのように付き合ってきましたか」との悩みが読み上げられた。相談者のいう「大人との付き合い」というのは所属事務所の偉い人や先方のプロデューサーなどの「政治が絡んだような大人のこと」だと補足された。

後藤は「私、ご飯も行かないかも…。（悩みが）お仕事の付き合いだと想定して。ツアーとかいろいろ、各地方に回ったりとかして。夜ご飯、みんなでこう…。大人とか。『例えばメンバーとか一緒に行きましょう？』ってなっても『いや、私はホテルのルームサービスでいいです』って。いや、もうホテルのルームサービスおいしいですよ？自分のペースで食べられるし、食べ終わったらすぐにお風呂入って寝る支度できるし」と笑顔。無理せずにマイペースを貫くことを勧めていた。