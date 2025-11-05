俳優の高橋克典さんが自身のインスタグラムを更新。サイベリアン種の子猫「ラヴィくん」の昼寝姿の画像を公開しました。



投稿された複数の写真には、ベージュ色のカーペットの上で、ラヴィくんが前足を前方に伸ばし、後ろ足は後ろへ伸ばしたリラックスした状態で、眠る姿が映っています。





別の画像では、顔を横に伏せて、目をつむる、穏やかな表情。





子猫のラヴィくんが、気持ちよさそうに昼寝をしていることが伝わってきます。





高橋さんはラヴィくんの肉球にも注目。前足の肉球がクローズアップされており、ピンク色の肉球と指の間の柔らかな毛がはっきりと写されています。





高橋さんは、猫やコアラの絵文字を交えながら「猫の肉球はコアラみたいなんだね（笑）」とコメントを添えています。





俳優の高橋克典さんが10月21日、自身の公式ブログで、サイベリアンの子猫「ラヴィくん」を家族に迎え入れたことを報告しています。

