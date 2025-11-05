前菜＆スイーツビュッフェとメインディッシュが選べる「インターコンチネンタルホテル大阪」のフランスフェア

JR大阪駅直結で、アクセス抜群の立地、大阪梅田の複合商業施設グランフロント大阪のエントランスを抜け現れる「インターコンチネンタルホテル大阪」専用エレベーターに乗り、20階のメインロビーへ。「NOKA ROAST & GRILL（ノカ ロースト & グリル）」をご紹介します。レストランへ足を踏み入れると、開放感あふれる広々とした空間が目の前に広がり、窓の向こうには大阪市内を一望するパノラマが広がります。

「NOKA ROAST & GRILL ノカ ロースト & グリル」をご紹介

オープンキッチンでは、シェフが腕をふるう様子を間近で見ることができ、ライブ感満載です！色とりどりの、地元の食材や季節の食材をふんだんに使用した種類豊富な前菜のブッフェ、畑から飛び出してきたような、飾り付けや演出で、「農家」と繋がるレストランでありたいという思いが伝わります。

ライブ感溢れるオープンキッチン

「ノカ ロースト&グリル」では、フランスフェアを開催中、メインディッシュを選べるランチでは、「鮮魚のデュグレレ風」や「京都日吉ポークのグリル」に「カスレ」など、オプションメニューでは、「国産牛テンダーロインステーキ ロッシーニ風」などから、その日の気分で自分好みで選んでいただけます。

「NOKA ROAST & GRILL ノカ ロースト & グリル」フランスフェアを開催中

メインディッシュのほかに、前菜&スイーツは、ビュッフェから好きなものを盛り付けます。「サーモンマリネ ビーツ&オレンジ風味」や「バスク風オムレツ」など、お皿に盛り付けてゆくのも、ビュッフェの醍醐味！(予告なく変更となる場合があります。)

骨付きで豪快に焼き上げた「仔羊のグリル ローズマリー」

骨付きで豪快に焼き上げた「仔半のグリル ローズマリー」選べるサイドディッシュからは、なめらかな口当たりで芳醇な「ジャガイモのピューレ トリュフ風味」ガーリックの香りが食欲をそそる「マッシュルームのガーリックソテー」

「国産牛テンダーロインのステーキ ロッシー二風 ソースペリグー」

肉厚でジューシーなお肉の旨みが口いっぱいに広がる「国産牛テンダーロインのステーキ ロッシーニ風 ソース・ペリグー（+3,200円）」。

厚切のステーキの上には、厚めにカットされた、フォアグラのソテー、芳醇なトリュフの香りとサイドディッシュの「ジャガイモのピューレ トリュフ風味」や「マッシュルームのガーリックソテー」と一緒にいただくとワインがススミます。

ノンアルコールスパークリングで乾杯！「セレブレ ノンアルコールスパークリング ロゼ」

お料理と一緒にいただいたのは、ノンアルコールスパークリングで乾杯！「セレブレ ノンアルコールスパークリング ロゼ」

アルコールメニューも充実しており、ワインやビール、ウイスキーなどが飲み放題のフリーフローは4,500円で楽しめます。さらに、+1,900円でスパークリングワインも追加可能です。

まるでアイスクリーム屋さんのようなアイスカートが登場！

スイーツも本格的！なんとビュッフェコーナーには、アイスクリーム屋さん、アイスカートが登場！スタッフさんに、お好きなアイスクリームをカップかコーンかでオーダーします。自分好みにトッピングすると、世界に1つだけのアイスクリームが出来上がり、トッピングもたくさんあり、盛り付けが楽しくて、大人もついつい夢中になります。

かわいらしいスイーツビュッフェ

かわいらしいグラスに入った「ストロベリーミルフィーユ」にカリッともっちり食感の「カヌレ クレームディプロマット」や濃厚でカラメルのほろ苦さが大人の味わい「バニラクレームブリュレ」など、スイーツビュッフェも全て、食べ放題！

お料理～スイーツまで、50種類以上のラインナップをご用意、季節や旬により入れ替わるので、通うたびに新しいお料理やスイーツとその日の気分で選べるメインディッシュと自分好みのコース仕立てのビュッフェをお楽しみいただけます。

「NOKA ROAST & GRILL ノカ ロースト & グリル」中条 勝シェフ

NOKA ROAST & GRILL ノカ ロースト & グリル

フレンチフェア

2025年10月29日（水）～ 2026年3月2日（月）

※除外日：2025年12月20日（土）～2026年1月4日（日）

【ランチ】

時間：11:30～14:30（L.O.14:00）

※ 金・土・日・祝日のランチタイムのお席は14:30までのご案内となります。

内容：前菜ブッフェ＋選べるメインディッシュ1品＋デザートブッフェ＋コーヒーまたは紅茶

お1人様：平日5,500円／土日祝6,100円

【ディナー】

時間：18:00～21:00（L.O.20:30）

お1人様：平日6,100円／土日祝6,900円