西武は5日、郄橋光成投手（28）がポスティングシステムを利用して米大リーグに挑戦することを認めると発表した。今後手続きを進めていく。これまでの球団への貢献度を踏まえたほか、本人の熱意や意志を尊重した。

郄橋は球団を通じて「球団にはこの挑戦を後押しいただき、本当に感謝しています。自分の意思を尊重してもらえたことがうれしいです。この決断が間違っていなかったと思えるように、精いっぱい頑張りたいと思っています。ずっと球団には思いを伝えてきましたし、昔から夢だった場所でもあるので、こうしてチャンスをいただけたことに心から感謝しています」とコメントした。

広池浩司球団本部長は「ドラフト1位で入団し、1年目からこれまで本当によく投げてくれたと思います。ここ2年は本人にとっても納得のいく成績ではなかったかもしれませんが、その間も彼の強い意思は常に受け取っており、今回はその意思を尊重して挑戦を容認することにしました。彼は多くのイニングを任せられる存在であり、しっかりと試合をつくってくれる投手ですので、本音を言えば来季以降もライオンズでプレーしてほしいですが、以前から伝えられていた本人の思いを踏まえ、今年がその挑戦のタイミングであると判断しました」とした。

郄橋は米大リーグ球団と自由に移籍交渉できる海外フリーエージェント（FA）権は保持していない。そのため、球団がポスティングシステムの利用を容認する必要があり、これまでも協議を重ねていた。

11年目の今季は24試合に登板して8勝9敗、防御率3・04。国内フリーエージェント（FA）権も取得しており、シーズン終了後は今後の去就を熟考していた。

郄橋は群馬・前橋育英高から15年にドラフト1位で入団。21年からの3年連続など計4度の2桁勝利をマーク。昨季は0勝11敗に終わったものの、今季は復調していた。通算成績は196試合に登板して73勝77敗、防御率3・39。

ポスティングシステムはNPBに所属する選手が米大リーグに移籍する手段の一つ。申請期間は11月1日に始まっており、申請の可否判断は球団側にある。締め切りは12月15日。