¡¡51ºÐ¤Î¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÇÐÍ¥¤È32ºÐÉñÂæ½÷Í¥¤Îà19ºÐº¹¼ø¤«¤êº§á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¤ÍèÀïÂâ¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÎÂìÂôÄ¾¿Í¡¿¥¿¥¤¥à¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼Ìò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿³Þ¸¶¿Â»Ê¤È¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¹â½¡ÊâÌ¤¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ë·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÅÁ¤¨¤ëÏ¢Ì¾¤ÎÊó¹ðÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤â¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â½¡¤ÎÇ¥¿±¤âÊó¹ð¡£¡ÖÃúÇ«¤Ë»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿¿Ùõ¤ËÀº¿Ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â½¡¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯»ºµÙ¤ËÆþ¤ê¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ò¤ò»º¤ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦¹â½¡ÊâÌ¤¤ÇÉ¬¤ºÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó»º¤ó¤Ç¤Í¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤´Êó¹ð¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡³Þ¸¶¤ÏÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÉý¹¤¤±éµ»ÎÏ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¡£¹â½¡¤Ï·àÃÄ¤Ò¤Þ¤ï¤ê»þÂå¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£