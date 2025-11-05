56歳・横山めぐみ、幼少期ショットに「子どもの頃からカワイイ」「お人形さんみたい」と反響続々
俳優の横山めぐみ（56）が5日、自身のインスタグラムを更新。幼少期の頃の写真を公開した。
【写真】「お人形さんみたい」56歳・横山めぐみの幼少期ショット
「幼い頃 自宅と経営していた美容室が隣接していたので お客さまの髪の毛が刺さってはいけないといつも靴下を履かされて お外は危ないからとお家の中で三輪車に乗っていました」と、自身の幼少期のエピソードを明かし、三輪車のそばで大きなぬいぐるみを抱える幼き日の写真をアップ。
赤い三輪車に真っ赤なぬいぐるみ、全身赤の服に身を包む横山の様子から、「#赤が好き」な子どもだったことが伺える。
横山は「お部屋でひとりグリム童話やアンデルセン童話絵本ばかり読んでいたら こういう仕上がりになるのかなぁと思います」とユーモアたっぷりにつづった。
この投稿には「子どもの頃からカワイイですね」「お人形さんみたい」「最高に良い仕上がり？です！」「めぐみさんは、箱入り娘だったのですね、だから品格があります」「とても素敵になられましたね」などの声が寄せられている。
