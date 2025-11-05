TBS江藤愛アナ、高市早苗首相と同じアイテム持つも「“サナ活”ではない」否定
TBSの江藤愛アナ（39）が、5日放送のTBS系『ひるおび』（前10：25）に出演。高市早苗首相が愛用しているペンと同じものを持っているが、「“サナ活”ではない」と否定した。
番組で、高市内閣の支持率が80％を超えていることを紹介。街頭インタビューで、好印象を抱く女性の声を紹介した。また、「サナ活」についても解説。“いつも持っている”黒のトートバッグが「サナエバッグ」と呼ばれていることや、総理就任会見でも使用していたとみられるピンクのボールペンなどを紹介した。
司会の恵俊彰（60）が、水曜コメンテーターの原晋氏に話題を振ると、「見てるんですね、持ち物ね。服とかネクタイとか、たぶん色々見られてるんでしょうね。身だしなみって大切ですね」としみじみ。恵は「大体新しい総理になると、新しいお饅頭とかだったじゃないですか。でも高市さんになると、あのペンをということで…。江藤さん持ってるんですよね」と振った。
江藤アナは「私も…サナ活というわけでは…。もともと2年前くらいから持っていたんですけれども」と告白。すると、この日出演していた毎日新聞論説委員の佐藤千矢子氏が、偶然同じ色を持っているが「これも、もともと！（サナ活）ではないです」と照れ。恵は「人気があるペンなんですね！」と話した。
江藤アナは購入理由を聞かれ「スポーツアナウンサーから、色が4色あって書きやすい」など特徴を説明。佐藤氏も同じく説明。水曜コメンテーターの高橋みなみは「サナ活しようかなと思いました」と乗っかりつつ「手が届かないハイブランドではなく、何かマネしやすかったりとか、親近感がわくものをお持ちなんですよね」と分析していた。
