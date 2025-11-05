プロ野球・西武が5日、郄橋光成投手のMLB挑戦を容認する声明を発表しました。

今回、西武が発表した声明では「郄橋光成投手がポスティングシステムを利用して、メジャーリーグベースボールへの移籍を目指す意向を示したことを受け、その挑戦を受諾することといたしました」とつづり「今後、当球団において、移籍に向けた手続きを開始することをお知らせいたします」とサポート体制を築くことを発表しました。

合わせて広池浩司球団本部長がコメント。「ドラフト1位で入団し、1年目からこれまで本当によく投げてくれたと思います。ここ2年は本人にとっても納得のいく成績ではなかったかもしれませんが、その間も彼の強い意思は常に受け取っており、今回はその意思を尊重して挑戦を容認することにしました。彼は多くのイニングを任せられる存在であり、しっかりと試合をつくってくれる投手ですので、本音を言えば来季以降もライオンズでプレーして欲しいですが、以前から伝えられていた本人の思いを踏まえ、今年がその挑戦のタイミングであると判断しました」と郄橋投手への思いを明かしました。

また郄橋投手本人もコメントを発表。「球団にはこの挑戦を後押しいただき、本当に感謝しています。自分の意思を尊重してもらえたことがうれしいです。この決断が間違っていなかったと思えるように、精一杯がんばりたいと思っています。ずっと球団には思いを伝えてきましたし、昔から夢だった場所でもあるので、こうしてチャンスをいただけたことに心から感謝しています」と思いをつづっています。