アメリカ・ニューヨークの市長選挙が4日行われ、トランプ大統領が敵視する民主党のゾーラン・マムダニ候補が当選を確実にしています。

「トランプ大統領のような億万長者が税金を逃れ、減税を悪用してきた腐敗の文化に終止符を打つ」

「ニューヨークは移民の街であり続ける。移民によって築かれ、移民によって支えられ、今夜からは移民によって導かれる街となる」

当選確実と報じられているマムダニ氏は、インド系移民のイスラム教徒で、富裕層への増税や市営バスの無料化などを訴え、物価高に苦しむ市民から支持を集めました。

「民主社会主義者」を自称するマムダニ氏に対し、トランプ氏は「共産主義者」と敵視し、当選した場合にはニューヨーク市への補助金を制限するとけん制していました。

「（トランプ氏が圧力強めるが）楽観的だ。多くの人が苦労しているが、いま味方が現れた。彼は最善を尽くすだろう」

また、今回のニューヨーク市長選とともに来年の中間選挙の試金石とされるバージニア州とニュージャージー州の知事選も民主党候補が当選確実と報じられています。

連日マムダニ氏を批判してきたトランプ氏は、早速、自身のSNSへの投稿で政府機関の閉鎖などが影響したとの見方を示しています。