「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック」（６日開幕、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）

今シーズンから主戦場を米国に移し、前週のメイバンク選手権で８打差を追いつき、プレーオフの末、今季２勝目を手にした山下美夢有（２４）＝花王＝が５日、プロアマ戦後に取材に応じた。

前週の疲れは「ありません」と否定した山下だったが、熱帯のマレーシアから移動したばかり、この日は１５度程度の滋賀ということで「寒いのはちょっと…」と苦笑いも。

それでも「１週間、日本で過ごせるのは嬉しいですね」と、実家（大阪）も近い“準地元”でプレーできることを歓迎した。

凱旋帰国となったが「トップに立つことも想像してなかった」という、自身も驚きの優勝は、好調を物語る。

年間女王へ向け現在ポイントランク３位、また新人賞ランクは同１位と、ダブル受賞の可能性を持つが「いつもと変わらず、出る試合は優勝を」と、ランキングよりも目の前のプレーに集中することを優先する。

実績を重ねてきたことで、米ツアーの予選でも「トップ選手と一緒の組み合わせでプレーできるようになった」という。それが「新鮮というか、勉強になります」と、さらに山下を強くする。

真の実力者のプレーを、今週も存分に披露してくれるはずだ。