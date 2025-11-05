フリーアナウンサーの高橋真麻(44)が、ブルーな気分で撮影したという家族ショットを公開した。

【映像】「実は憂鬱」家族ショット＆夫や子どもたち(複数あり）

2018年12月22日に一般男性と結婚し、2020年5月に長女、2022年11月には長男が誕生したことを報告していた高橋。ブログでは、自宅のプールで遊ぶ子どもたちの写真や家族4人でそろえたペアルック姿のバックショットなど、仲むつまじい様子を披露してきた。

「幸せ…でも実は憂鬱」

2025年11月4日は「幸せ…でも実は憂鬱」というタイトルでブログを更新し、沈んだ気持ちで撮影したという家族ショットを公開している。

高橋は「連休最終日 久々のカジュアルフレンチで食事。幸せとしか言いようの無い一時でした。とはいえ、わたくし先週木曜日の夜に自分で前髪を切り過ぎてしまい、それ以降ずっとブルーです…」と綴っている。

この投稿にファンからは「髪の毛大丈夫ですよ〜 幸せだけ感じてくださぁい」「とっても美しいですよ 短い前髪似合います」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）