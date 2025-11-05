¼ÒÌ±ÅÞ¡¦Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¡¡¿·³ÀË®ÃË»áÎ¥ÅÞ¤Ç¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¡Ö»ÄÇ°¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤¬£µÆü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢ÉûÅÞ¼ó¤Î¿·³ÀË®ÃË½°±¡µÄ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿·³À»á¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Î½°±¡Áª²Æì£²¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß£²´üÌÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½°±¡¤Ç¤ÎÀªÎÏ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ËÊ¡Åç»á¤Î½°±¡¤Ø¤Î¤¯¤éÂØ¤¨¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£·î£²Æü¤Ë¡ÖÅÞÀª³ÈÂç¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÎ¥ÅÞ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç»á¤Ï¡ÖÎ¥ÅÞ¤ÎÍýÍ³¤¬»ä¤â´´»öÄ¹¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤â¼Â¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÅÞÀª³ÈÂç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿·³À»á¤ÏÆ±ÅÞ¤ÇÍ£°ì¤Î½°±¡µÄ°÷¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÌµ½êÂ°¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²ñÇÉ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½°±¡¤Ç¤ÎµÄÀÊ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ê¡Åç»á¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼¤òÍî¤È¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Î½êÂ°µÄ°÷¤ÏÊ¡Åç»á¤ÈÉûÅÞ¼ó¤Î¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ»²±¡µÄ°÷¤Î£²¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
