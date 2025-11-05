オリチェン、今期経常を一転赤字に下方修正

オリエンタルチエン工業 <6380> [東証Ｓ] が11月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は5500万円の赤字(前年同期は7400万円の黒字)に転落し、従来の9000万円の黒字予想から一転赤字で着地。

併せて、通期の同損益を従来予想の1億5800万円の黒字→5200万円の赤字(前期は1億4500万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比95.8％減の300万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は5900万円の赤字(前年同期は600万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の2.1％→-6.0％に急悪化した。



株探ニュース

