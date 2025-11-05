◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝１１月５日、美浦トレセン

第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都）に出走する各馬の１週前追い切りが５日、東西のトレセンで行われ、前走のオールカマーを快勝したレガレイラが順調な仕上がりをアピールした。

開場一番に姿を見せた昨年のグランプリホースは、きれいに整地された美浦・Ｗコースを気分良く駆け抜けた。道中は折り合う形でサンダーストラック（２歳１勝クラス）の２馬身ほど後方を追走。直線で内に入ると軽く仕掛けられて６ハロン８０秒８―１１秒２で並んでゴールした。太田助手は「肌つやがいいし、先週に引き続き体調は良さそう。ハードワークができるだけの余力もあって順調です。助手のアクションに少し反応が遅れるところはあったが、レースまでに質の高い調整ができる状態」と来週へ向けて万全の態勢が整う。

昨年のエリザベス女王杯は馬群でポジションを下げ、スムーズな競馬ができず不完全燃焼の５着。「昨年はうまくいかない時の典型のようだった」と振り返る同助手。牡馬相手にＧ１・２勝と実績はダントツ。さらなる状態アップで昨年のリベンジを目指す。（浅子 祐貴）