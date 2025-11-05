【福袋2026】「福福好日」をテーマにした「2026年幸福袋」台湾の魅力を詰め込んだ雑貨とスイーツで“福”を運ぶ
台湾スイーツ専門店「台湾甜商店」が、台湾朝食専門店「wanna manna」、台湾菓子専門店「万華」とタッグを組み、新年を華やかに彩る「2026年幸福袋」を数量限定で発売する。テーマは「福福好日（フクフクコウジツ）」。台湾の定番スイーツやオリジナル雑貨を詰め込んだ内容で、台湾の“幸福文化”を感じられる福袋となっている。予約は11月10日（月）から、店舗とオンラインの両方で受け付ける。
【写真】見つけたらラッキー！サコッシュのタグには幸運を運ぶあのモチーフが!?
今回の幸福袋には、「何でもない1日を特別なものにしてほしい」という想いが込められており、3ブランドのロゴや人気メニューのイラストをデザインしたオリジナルサコッシュ、台湾の家庭料理「ルーロー飯」をモチーフにしたレトロ風巾着、そして定番のパイナップルケーキを詰め合わせた内容となっている。台湾の幸福文化を手軽に感じられる構成だ。
販売形態は「店舗限定」と「オンライン限定」の2種類。どちらにも共通でオリジナル雑貨が入るが、店舗限定版（2700円・税込）には購入当日から使える「500円引きチケット」2枚が付属。台湾甜商店、wanna manna、万華の一部店舗で利用できる。一方、オンライン限定版（3100円・税込・送料込）には、台湾各地から厳選した白桃烏龍茶のティーバッグ8包セットが同梱され、自宅でも台湾気分を味わえる。
店舗での予約受付は11月10日から指定店舗で開始し、予定数に達し次第終了。受け取りは12月18日から26年1月14日までで、12月18日〜翌年1月4日までは予約なしでも数量限定で店頭販売を行う。また、オンライン版は公式ショップ「多謝多謝」で予約を受け付け、12月18日より順次発送される予定だ。
オリジナルサコッシュは、3ブランドを象徴する豆花や台湾おにぎり、パイナップルケーキのイラストをあしらい、表裏で使い分けられるデザインに仕上げた。タグにはテーマ「福福好日」と幸運の象徴・パイナップルのモチーフを施し、1年の始まりを華やかに彩る。一方、台湾レトロ風巾着は「ルーロー飯」のイラスト入りで、日常使いしやすいサイズ感が魅力となっている。
「万華」からは、職人が手作りした本場台湾のパイナップルケーキを2種類用意。「万華土鳳梨酥」は台湾産パイナップル100％使用で、果実の繊維感と酸味が特徴。「伝統鳳梨酥」はパイナップルと冬瓜をブレンドしたやさしい甘さで、幅広い世代に親しまれている。
今回の幸福袋には、「何でもない1日を特別なものにしてほしい」という想いが込められており、3ブランドのロゴや人気メニューのイラストをデザインしたオリジナルサコッシュ、台湾の家庭料理「ルーロー飯」をモチーフにしたレトロ風巾着、そして定番のパイナップルケーキを詰め合わせた内容となっている。台湾の幸福文化を手軽に感じられる構成だ。
販売形態は「店舗限定」と「オンライン限定」の2種類。どちらにも共通でオリジナル雑貨が入るが、店舗限定版（2700円・税込）には購入当日から使える「500円引きチケット」2枚が付属。台湾甜商店、wanna manna、万華の一部店舗で利用できる。一方、オンライン限定版（3100円・税込・送料込）には、台湾各地から厳選した白桃烏龍茶のティーバッグ8包セットが同梱され、自宅でも台湾気分を味わえる。
店舗での予約受付は11月10日から指定店舗で開始し、予定数に達し次第終了。受け取りは12月18日から26年1月14日までで、12月18日〜翌年1月4日までは予約なしでも数量限定で店頭販売を行う。また、オンライン版は公式ショップ「多謝多謝」で予約を受け付け、12月18日より順次発送される予定だ。
オリジナルサコッシュは、3ブランドを象徴する豆花や台湾おにぎり、パイナップルケーキのイラストをあしらい、表裏で使い分けられるデザインに仕上げた。タグにはテーマ「福福好日」と幸運の象徴・パイナップルのモチーフを施し、1年の始まりを華やかに彩る。一方、台湾レトロ風巾着は「ルーロー飯」のイラスト入りで、日常使いしやすいサイズ感が魅力となっている。
「万華」からは、職人が手作りした本場台湾のパイナップルケーキを2種類用意。「万華土鳳梨酥」は台湾産パイナップル100％使用で、果実の繊維感と酸味が特徴。「伝統鳳梨酥」はパイナップルと冬瓜をブレンドしたやさしい甘さで、幅広い世代に親しまれている。