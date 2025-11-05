KOMEHYO「26万円ガチャ」再来、大吉は選べる“130万円相当ブランド品”…ハズレなしで新春に挑戦
KOMEHYOが、2026年1月1日から5日までの5日間、名古屋本店で「2026年新春!! KOMEHYOに26万円ガチャ置いてみた」を開催する。昨年の好評を受けて再登場するもので、今年は1回26万円、最高130万円相当のブランドアイテムが当たる“選べる大吉”仕様へとパワーアップした。各日先着50人限定の特別企画だ。
【写真】ロレックスやエルメス…最高130万円相当の大吉ラインナップはこちら！
大吉賞では、ロレックスの時計やエルメスのバッグなどの高級ブランド品を複数用意。参加者はその中から好みの1点を選べる仕組みで、前回よりも自由度が増している。中吉は30万円分の商品券、小吉は26万円分の商品券に“お年玉”が付くなど、いずれも「ハズレなし」となっている。
さらに、より手軽に楽しめる「3万円ガチャ」も同時開催。こちらは最高15万円相当の商品が当たるもので、各日50人限定。中吉は4万円分、小吉は3万円分の商品券とお年玉がもらえる。いずれも現金での参加限定となる。
同店のある大須商店街はKOMEHYO創業の地で、初詣や初売りでにぎわうエリア。2025年の正月には5日間で4万人以上が来店したという。KOMEHYOは「おみくじを引くようなワクワク感を通して、地域を盛り上げたい」としており、リユースの魅力を多くの人に体験してもらう機会にもしたい考えだ。
「26万円ガチャ」は各日50個限定で、受付は午後5時まで。KOMEHYOメンバーズ（当日無料入会可）を対象に、1人1回のみ参加できる。 “運試し”と“福袋”の要素を併せ持つKOMEHYOの新春ガチャ。いずれのガチャも、当選品の価格や商品券の金額はすべてKOMEHYOの小売価格を基準に算出されている。
KOMEHYO名古屋本店は、ブランドバッグや衣料、宝石、時計など約5万点を取り扱う大型店舗。営業時間は午前10時30分から午後7時まで（12月31日のみ午後6時まで）で、不定休となっている。
