仕事をする妻が武器商人にしか見えない？とあるXユーザーの自宅の“秘密”が最高だった

数え切れないほどの銃や剣が並ぶ部屋の中で、ノートパソコンに向かう1人の女性。

クライム系映画の1シーンを切り取ったかのような、完全に“そういう仕事”をしているとしか思えない姿が、Xで話題を集めています。

■ 武器に囲まれて仕事をする妻の姿が反響「武器商人」「スパイ」「ガンスミス」

このほどXユーザーの「ポニコニコポ」さんが投稿したのは、自宅にある“秘密基地”の中で作業をする妻（以下、妻さん）を写した1枚です。

写っているのは、2畳ほどのこじんまりとした空間。壁やデスクには無数の武器が飾られており、まるで武器庫の様相です。

そんな部屋の中央で背中を丸めてノートパソコンに向かう妻さんの姿は、クライム系映画に登場するハッカーや武器商人のよう。足を椅子の下におろしているのではなく、座面に乗せているのも、かなりそれっぽいです。

実際、投稿のリプライ欄には「武器商人が注文メールをチェックしてる姿」「隠れ家で次の標的を調べている凄腕のスパイ」「ガンスミスの作業中に見える」といった声が続出。思い浮かべるものはみんな同じなようです。

しかしもちろんポニコニコポさんの妻さんは堅気ですし、部屋の中にある武器類もすべて玩具。この空間は、ポニコニコポさんが階段の踊り場を改装して作り上げた、小さな趣味部屋です。

ポニコニコポさんによれば、この部屋には小学生の頃から集めたトイガン（エアソフトガンやモデルガン）などを収集。サバイバルゲームに使うのではなく、純粋なコレクションとして飾っているようです。

部屋にはトイガンのほかポリウレタン製の剣、魔法の杖、ライトセーバーが置かれ、その数は100を超すとのことです。

■ 入口は初見では絶対に見抜けない！仕掛けられたギミックがロマンの塊

しかもこの部屋は入口がまた特殊！寝室に隣接しているわけなのですが、ひと目でそれとわかる扉が用意されてはいません。

入口はなんと、絵本が並ぶマガジンラック。何の情報もなければその裏に部屋があるとは想像もつかない、本当にただのマガジンラックです。

しかしその一角に置かれているキリンのフィギュアを操作すると、ロックが解除されて写真の通りの武器庫が出現。ロマンすぎるだろ……。この家の子になりたくなってきました。

武器マニアや心に小学生男子を住まわせている人なら誰しもが夢中になるに違いない、ポニコニコポさんの趣味部屋。

しかし投稿された写真に写っている妻さんは、武器の類には一切興味なし。投稿に添えられている文章の通り「ちょうど良いワークスペース」として使っているだけだそう。

このマニア垂涎の部屋を作り上げたポニコニコポさんに、詳しくお話をうかがってみました。

■ 秘密基地は出入り自由だが、絶対に守りたい“掟”も「いつか大きくなった息子が……」

−− こういった趣味部屋は、いつから作りたいと思っていたのでしょうか？

＜ポニコニコポさん＞

子どもの頃にバチカンのスイス衛兵の武器庫の写真を見た時に、古めかしいハルバードと現代的な小銃が隣りあって並んでいる姿が「カッコいい」なと、とても印象に残っていて、いつかあんな空間をつくりたいなと思っていました。

−− 昔からの夢だったのですね……！妻さんは武器に興味がないとのことですが、この武器庫に対しては何かおっしゃっているのでしょうか？それとも静観状態ですか？

＜ポニコニコポさん＞

静観状態です。

ただ寝室に隣接するため、加工や接着、塗装等をここで行わない約束をしています。

塗装や加工等は使っていないサンルームをDIYで改装してそちらで作業しています。

−− 妻さんにとってこの部屋は“ちょうど良いワークスペース”とのことですが、普段はどのような感じで利用されているのでしょうか？

＜ポニコニコポさん＞

妻には妻のアトリエがあるのですが、この空間は寝室に隣接しているので、夜、子どもが寝てから少し本を読んだり、PC作業をするのに利用しています。

−− 妻さんがこの部屋を気に入っている理由についても詳しくお聞かせください

＜ポニコニコポさん＞

「なんか落ち着く」からだそうです。また隠し扉を開けて中に入るのも映画の世界に来ているような非日常の気分になれるそうで「少し楽しい」そうです。

−− ポニコニコポさん自身、妻さんがこの部屋を使うことにはどう思っていますか？

＜ポニコニコポさん＞

自由に使ってもらえればと思いますし、自分が作った秘密基地を快適だと気に入ってもらえるのは嬉しい事です。

−− 夫婦共通で“秘密基地”に出来る場所があるって、いいですね！

ただ、まだ1歳ちょっとの息子がいつの日か、大きくなって自力で隠し扉を見つけ、鍵の仕掛けを開けて、この空間を「発見」する日を楽しみにしています。

なので隠し扉の開け閉めを見られないようにすることを徹底して欲しいです。

テレビゲームではなく現実の世界で隠された空間を「発見」する経験は人生でなかなかないことだと思います。ぜひ協力して欲しいです。そして、子にはその「大発見」からくる驚きや、感動を糧に何か新しいものを創り出す人になってくれればと願います。

−− しかも絵本の棚の奥というのがまた、ロマンの塊。息子さんの驚きを想像すると、楽しみでしかありませんね。

＜記事化協力＞

ポニコニコポ さん（@poniconinicoco）

（ヨシクラミク）

