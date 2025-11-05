12月5日から12月7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の来日セレブ第8弾として、セバスチャン・スタン、マッツ・ミケルセン、ピルウ・アスベック、浅野忠信の参加が発表された。

2016年の第1回開催以降、毎年、海外の俳優やアーティストとのコミュニケーション、映画で使用されたプロップ（小道具）の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場などが設けられ、過去にはスタン・リーや、クリス・ヘムズワース、オーランド・ブルームなども参加した国内最大級のポップカルチャーの祭典「東京コミコン」。2024年12月6日から12月8日にかけて開催された 「東京コミコン2024」では、ジェイソン・モモア、クリストファー・ロイド、ジュード・ロウ、ベネディクト・カンバーバッチらが来日し、日本からは山下智久や中島健人も参加した。そんな「東京コミコン」が2025年も千葉・幕張メッセで3日間開催される。

本年度は、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、アントニー・スター、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、クローディア・ウェルズ、ニコラス・ホルト、ダニエル・ローガン、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチ、ジョニー・デップ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリー、ジャック・クエイドらの来日が決定している。

新たに来日が決定したスタンは、『ゴシップガール』や『ワンス・アポン・ア・タイム』などの海外ドラマへの出演を経て、マーベル映画『キャプテン・アメリカ／ザ・ファースト・アベンジャー』にてバッキー・バーンズ／ウィンター・ソルジャー役に抜擢。その後も『キャプテン・アメリカ』シリーズをはじめとした数々のマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）作品に出演し、マーベル・スタジオ製作のドラマシリーズ『ファルコン＆ウィンター・ソルジャー』では主演を務めた。2025年には、若き日のドナルド・トランプを描いた『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』やマーベル映画『サンダーボルツ*』など、話題作が次々と日本で公開され、A24が手がけた『顔を捨てた男』ではキャリア初となるゴールデングローブ賞を受賞。2026年には、ロバート・ダウニー・Jr.が復帰することでも話題のアベンジャーズ最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の公開が控えている。なお、スタンは2024年に開催された「東京コミコン」スピンオフ企画「アフタークリスマス」への参加経験はあるが、東京コミコン自体への参加は今回が初となる。

コミコンのセレブ親善大使を務めるローガンに次ぐ参加数を誇るミケルセンは、2006年に公開された映画『007／カジノ・ロワイヤル』のル・シッフル役で国際的評価を獲得。ドラマシリーズ『ハンニバル』ではレクター博士役を務め、多くのファンを魅了した。以降、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』や『ドクター・ストレンジ』、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』など大型シリーズに相次いで出演。また、冷酷な敵ライオン・キロスの声を担当した『ライオン・キング：ムファサ』は日本でも大ヒットを記録した。11月22日の誕生日で還暦を迎えるミケルセン。そこで今回、12月5日の夜、東京コミコン会場近くのTKP東京ベイ幕張ホールにて、ミケルセンのアニバーサリーをお祝いする特別パーティの開催が決定。パーティの詳細は後日発表される。

「東京コミコン」初参加となるアスベックは、ミケルセンと同じデンマーク出身の俳優。ミステリードラマ『THE KILLING／キリング』や『コペンハーゲン／首相の決断』など、故郷デンマークの作品に多数出演しているほか、日本でも人気のドラマシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』では、鉄諸島を支配する冷酷な海賊ユーロン・グレイジョイを演じ話題となった。映画では、『ゴースト・イン・ザ・シェル』や『アクアマン／失われた王国』に出演したほか、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のデンマーク版ではマリオの声を担当した。

1988年、中学3年生のときにドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）のオーディションに合格し俳優としてのキャリアを開始した浅野は、1990年に『バタアシ金魚』で銀幕デビュー。1990年代後半からは活動の場を海外にも広げ、マーベル・シネマティック・ユニバース映画『マイティ・ソー』シリーズや、第3弾の製作も決定している『モータルコンバット』シリーズなどハリウッド作品に多数出演。2021年公開の映画『MINAMATA-ミナマタ-』では、同じくコミコンに参加するデップと共演している。近年では真田広之主演・プロデュースのドラマ『SHOGUN 将軍』での演技により、第76回エミー賞助演男優賞にノミネート、第82回ゴールデングローブ賞テレビドラマ部門助演男優賞では日本人として初受賞を果たした。2019年に「東京コミコン」の“アンバサダー”としてイベントを盛り上げた浅野だが、今回はセレブとしての参加となる。

スタン、ミケルセン、アスベック、浅野は、会期中全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会なども行う予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）