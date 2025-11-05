ＦＣＣ、今期最終を7％上方修正、配当も10円増額

エフ・シー・シー <7296> [東証Ｐ] が11月5日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比16.4％増の89.6億円に伸び、従来の14.3％減益予想から一転して増益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の120億円→128億円(前期は158億円)に6.7％上方修正し、減益率が24.3％減→19.3％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比53.0％減の38.3億円に大きく落ち込む計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の124円→134円(前期は202円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比38.0％増の42.8億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の8.0％→7.7％に悪化した。



株探ニュース

