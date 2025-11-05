「加入後、最悪のパフォーマンス」プレミアの強豪に０−４完敗…フル出場の日本代表DFを現地メディアは辛口評価「レベルの差を思い知らされた」【CL】
現地11月４日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第４節で、日本代表DF鈴木淳之介が所属するデンマークの名門コペンハーゲンがプレミアリーグの強豪トッテナムと対戦した。
鈴木が右サイドバックで先発したコペンハーゲンは、19分にブレナン・ジョンソンに先制点を奪われる。後半に入っても51分にウィルソン・オドベールに追加点を決められると、64分と67分に立て続けに失点。０−４の完敗を喫した。
試合後、デンマークメディア『Tipsbladet』がこの一戦に出場したコペンハーゲンの選手たちを採点。フル出場した鈴木には「１点」（同メディアの採点は６が最高、０が最低）を与えて、次のように辛口の評価をしている。
「スズキには敬意を表するが、彼は国内リーグとプレミアリーグのレベルの差を思い知らされた。いくつかのデュエルで劣勢に立たされ、攻撃面でも守備面でもいつもの活躍ができなかった。（対峙した）デスティニー・ウドギーは手強い相手だった。終盤にはPKを与えて、コペンハーゲン加入後、最悪のパフォーマンスを締めくくった」
今夏に湘南ベルマーレからコペンハーゲンに加入し、新天地デビューからこれまで好パフォーマンスを続けてきた鈴木だったが、今回は厳しい結果になった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
