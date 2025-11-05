「今季最高の補強だ」プレミア昇格組が４位の大躍進！牽引する33歳の元アーセナル主将に解説陣から絶賛相次ぐ！「ピッチ上で抜きん出ている」「なんでも彼に頼れる」
快進撃を続けているチームを支えるベテランに賛辞だ。
11月３日に行われたプレミアリーグ第10節で、昇格組のサンダーランドはエバートンとホームで１−１と引き分けた。前半に先制を許したものの、後半の立ち上がりに追いつき、１ポイントを加えている。
３連勝こそ逃したものの、前節でチェルシーに勝利していたサンダーランドは、リバプールと並ぶ18ポイントで４位と、チャンピオンズリーグ出場圏内につける大躍進だ。
エバートン戦でネットを揺らしたのは、今季レバークーゼンから加入した33歳のジャカ。かつて強豪アーセナルでキャプテンも務めたスイス代表は、３シーズンぶりのプレミアリーグで再び称賛されている。
英公共放送『BBC』によると、元イングランド代表のジェイミー・キャラガーは、試合前に英衛星放送『Sky Sports』で「今季最高の補強に違いない」とジャカを称えた。
「ほかにプレミアリーグでこれほどインパクトを与えている選手はいるか？ ほぼ間違いなくいない」
試合後にも、キャラガーは「彼はまたエクセレントだった。ピッチ上のあらゆる選手より抜きん出ていた」と、ジャカに賛辞を寄せている。
「もたらしたインパクトから、サンダーランドがトップ10入りしたり、あるいは残留するだけでも、彼はずっと長く記憶されることになるだろう」
また、サンダーランドOBのジョニー・エバンスも、「本当の経験を持っているスカッドで唯一の選手だ」と、チームにおけるジャカの重要性を強調した。
「なんでも彼に頼ることができる。パフォーマンスレベルも卓越している」
同じくOBのマルコ・ガッビアディーニは、『BBC Radio Newcastle』で「トッププロのお手本だ」と絶賛だ。
「アーセナルにいた頃は、少し悪役のようだったこともある。時を経て、彼は成熟・成長した。我々が見ているのは、もう少しだけ節度のあるバージョンのジャカだ。でも、アーセナル時代みたいに怒ってばかりの彼よりも良い」
「彼はより冷静で落ち着いており、より優れたプロフェッショナルになった。そういう選手がスカッドにいれば、特に若いチームでみんなが信じているなら、タリスマンのような存在だよ。彼を大切にして、38試合出続けられるようにしなければいけない」
ジャカとサンダーランドはこのまま好調を保てるか。次節は８日、ジャカの古巣アーセナルをホームに迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
