VANLINKS株式会社は、ワンタッチで開閉可能なソフトボックス「Rapid 60 パラボリックソフトボックス」を11月5日（水）に発売した。

ストラップを握りハンドルを押すだけで展開できるパラボリック系のソフトボックス。ハンドルを持ち、トリガーラッチを引くことで折り畳める。

NANLITEのFMマウントに装着できるほか、汎用ボーエンズマウントに対応するための変換リングが付属する。

また、透過率の異なる2種類のディフューザーと格子状のエッグクレート（いわゆるグリッド）が付属する。

同じ開閉構造を採用した90cm径タイプと120cm径タイプが1月29日（水）に発売済み。

主な仕様

対応マウント

外形寸法：575×330mm 重量：0.55kg 付属品：ディフューザー×2（標準ディフューザー、ミディアムディフューザー）、エッグクレート×1、ボーエンズマウントスピードリング×1、取扱説明書×1、キャリングバッグ×1 価格：2万2,000円FMマウント：Forza 60 II/60B II/60C/60CR/150/150B、FS-60B、FC-60B/120B/120Cなど FEマウント：Evoke 150C BEマウント：Evoke 600C ボーエンズマウント：FC-300B/500B/500C、FS-150/150B/200/200B/300/300B/300C、Forza 200/300/300B/500/500B II/720/720Bなど