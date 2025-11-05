【台風情報】″台風のたまご″ はあすにも台風に発達か ダブル台風になる見込み 台風25号(カルマエギ)は最大瞬間風速60メートル予報 このあとの勢力と進路を詳しく 全国の天気を画像で 気象庁
台風25号(カルマエギ)
2025年11月05日12時45分発表
5日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯11度50分 (11.8度)
東経118度20分 (118.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域 南側 330 km (180 NM)
北側 280 km (150 NM)
6日0時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度40分 (12.7度)
東経115度50分 (115.8度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)
6日12時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度10分 (13.2度)
東経112度25分 (112.4度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
7日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯14度40分 (14.7度)
東経107度05分 (107.1度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 990 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
8日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 タイ
予報円の中心 北緯15度50分 (15.8度)
東経102度55分 (102.9度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 220 km (120 NM)
■熱帯低気圧 b
2025年11月5日13時10分発表
5日12時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度00分 (8.0度)
東経142度55分 (142.9度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
6日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯10度30分 (10.5度)
東経141度25分 (141.4度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
7日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度00分 (13.0度)
東経139度10分 (139.2度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)
8日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度05分 (14.1度)
東経134度55分 (134.9度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
9日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度30分 (15.5度)
東経128度30分 (128.5度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)
10日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度05分 (17.1度)
東経122度50分 (122.8度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
暴風警戒域 全域 600 km (330 NM)
■全国の天気を地方ごとに
