台風25号(カルマエギ)

2025年11月05日12時45分発表

5日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯11度50分 (11.8度)
東経118度20分 (118.3度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域    南側 330 km (180 NM)
北側 280 km (150 NM)

6日0時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度40分 (12.7度)
東経115度50分 (115.8度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 200 km (110 NM)

6日12時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯13度10分 (13.2度)
東経112度25分 (112.4度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 240 km (130 NM)

7日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯14度40分 (14.7度)
東経107度05分 (107.1度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    990 hPa
最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)

8日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    タイ
予報円の中心    北緯15度50分 (15.8度)
東経102度55分 (102.9度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    220 km (120 NM)

■熱帯低気圧 b

2025年11月5日13時10分発表

5日12時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度00分 (8.0度)
東経142度55分 (142.9度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

6日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯10度30分 (10.5度)
東経141度25分 (141.4度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

7日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度00分 (13.0度)
東経139度10分 (139.2度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)
暴風警戒域    全域 260 km (140 NM)

8日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯14度05分 (14.1度)
東経134度55分 (134.9度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

9日9時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度30分 (15.5度)
東経128度30分 (128.5度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (16 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)

10日9時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度05分 (17.1度)
東経122度50分 (122.8度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)
暴風警戒域    全域 600 km (330 NM)

