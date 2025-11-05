Snow Manの目黒蓮の冬の麦わら帽子ルックが、『バナナマンのせっかくグルメ！！』（TBS系）公式Xで公開された。

【写真】目黒蓮の冬の麦わら帽ルックなど『せっかくグルメ』オフショット

■“もぐもぐめめ”に期待する声も続々と到着

目黒は11月9日に放送される『バナナマンのせっかくグルメ！！』2時間SPに出演。ポストには「4度目のひとりグルメ探し。今回は茨城県ひたちなか市で絶品グルメをいただきます」という説明も添えられている。

公開されたのは、そのロケのオフショット。MCのバナナマンやロケに出る出演者は、麦わら帽子にオーバーオールの衣装がお決まり。目黒も山や海をバックに麦わら帽子を首から下げたオーバーオールにカーディガンを羽織った姿や、海辺で目の上に手をかざしたポーズの横顔ショットを披露している。

「もぐもぐめめ楽しみ」「さわやかでかっこいい」「横顔も美しい」「めめが地元にきてたなんて」「かわいい表情」などといったファンの声が続々と届いている。

なお番組公式Instagramでは、過去に目黒が出演したときのオフショットも公開されている。

■茨城県ひたちなか市でグルメ探しをする目黒

■過去放送で千葉県鴨川市を訪れた目黒