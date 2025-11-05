&TEAM K¤¬¶âÈ±¥Ó¥¸¥å¤ÎÇú¥¤¥±¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡£´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç½é1°Ì³ÍÆÀ¤Ë¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡ª¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¢¤é¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤¬¿·Á¯¤Ê&TEAM K Â¾¡ÚÆ°²è¡Û①②1°Ì³ÍÆÀ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Î&TEAM¥á¥ó¥Ðー③④¡ØTHE SHOW¡Ù¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¢£&TEAM¤¬´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
11·î4Æü¡¢&TEAM¤Ï´Ú¹ñ²»³ÚÈÖÁÈ¡ØTHE SHOW¡Ù¤Ë½Ð±é¡£10·î28Æü¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡¢´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
K¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¤è¡×¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖLUNE¤È¤Ê¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¡ª¡ª¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢1°Ì³ÍÆÀ¤Î´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢4Ëç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÌÀ¤ë¤¤¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤ò´Ë¤¯´¬¤¡¢¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÁõÃå¤·¤¿K¤Ï¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Âµ¤Ê¤·¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ë¥Ã¥È¤È¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿2¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î°áÁõ¤Ç¡¢¥Ôー¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Àå¤ò¥Ú¥í¤Ã¤È½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö1°Ì¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Û¤ó¤È¤Ë°¦¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡ª¡×¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¤ÎK¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢1°Ì³ÍÆÀ¤òµÇ°¤·¤Æ2ËÜ¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¡£´î¤Ó¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¥±ー¥¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ã¤¹»Ñ¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ°²è¡§&TEAM¡¢¡ØTHE SHOW¡Ù¤Ç¤Î¡ÖBack to Life¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü
¢£Æ°²è¡§&TEAM¡¢¡ØTHE SHOW¡Ù¤Ç¤Î¡ÖLunatic¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü
¢£¼Ì¿¿¡§&TEAM¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ØTHE SHOW¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¼Ì¿¿¡§´Ú¹ñ¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿&TEAM K¡¢EJ¡¢HARUA
