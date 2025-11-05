後藤真希が自身のInstagramを更新し、『あのちゃんの電電電波』（テレビ東京系）に出演した際のオフショットを披露した。

【写真】引き締まったウエストと美脚をチラ見せ、スタイルの良さが際立つショットを投稿した後藤真希

■鮮やかな赤い衣装で魅せる後藤真希の抜群スタイル

後藤は、11月4日に放送された『あのちゃんの電電電波』にゲスト出演し、あのちゃんと初共演を果たした。番組内では、モーニング娘。時代の貴重な映像が紹介されたほか、カードトークで幅広い話題が展開。学生時代の話から美容の話、“嫌いな女”の話、アイドルお悩み相談まで、テーマが多岐にわたりあのちゃんも興味津々の様子を見せた。

本投稿は、「『あのちゃんの電電電波』ありがとうございました！」と綴られ、番組セット内でのオフショットを披露。写真は、アップヘアにした後藤が鮮やかな赤のアシンメトリーな斬新なデザインの衣装を着用している。左側から透け感のある黒のトップスが見え、引き締まったウエストがチラ見えしている。黒のショートパンツからのぞく美脚と相まって、スタイルのよさが際立っている。

SNSには「衣装も真希ちゃんもめっちゃかっこよかった！」「赤が似合って可愛い」「スタイルよくて美脚でお綺麗です」「似合いすぎる！」「変わらずキレイ」という絶賛の声が溢れている。

■初共演あのちゃんとの2ショットも公開

なお、『あのちゃんの電電電波』の公式Instagramには、トークセットで後藤とあのちゃんがダブルピースする2ショットも公開されている。