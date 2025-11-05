BE:FIRSTの和やかな空気感伝わる『Hello My ”BESTY”』舞台裏ショット公開！JUNONとLEOの乾杯ショットに「年長組かっこいい」の声も
BE:FIRST全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』の初日となった東京・有明アリーナ2DAYS公演のオフショットが、グループ公式Xで公開された。
【写真】BE:FIRSTの和やかな『Hello My ”BESTY”』舞台裏ショット①～③
■JUNONの髪色の変化にも注目
グループ公式Xでは、舞台裏で6人が機材を背景に座ったり寄りかかったりしながら笑顔を見せるリラックスした雰囲気のDAY1のオフショット、6人がギュッと固まって顔を寄せ合い笑い合う和やかなDAY2のオフショットが公開されている。
コメント欄には「楽しさがあふれてる」「眩しい笑顔」「ギュッと固まってるのがかわいい」などといったファンの声が続々と到着。
さらにサントリー生ビール公式XではJUNONとLEOが缶ビールでニッコリ乾杯しているオフショットも公開。
ファンからは「素敵な写真」「年長組かっこいい」という歓喜の声や、11月3日にメジャーデビュー4周年を迎えたBE:FIRSTへの祝福の声、「JUNON黒髪になってる」という声が集まっている。
BE:FIRSTのファンミーティングは、2026年2月15日の北海道・北海きたえーる公演まで、全23公演開催される。