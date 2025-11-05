Snow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが11月4日、東京・六本木ヒルズのけやき坂イルミネーション点灯式に登壇した。

【画像】ラウールのブーツにも注目！岩本照＆渡辺翔太とともにロングコートをまとったオーラショット（全4枚）

■岩本照はチェック柄コートで大人の品格、渡辺翔太はファーコートで柔らかなムード、ラウールはブラックコートでスタイリッシュな雰囲気

岩本がグレンチェックのロングコートにタートルネックを合わせたクラシカルな装い。渡辺は黒のロングファーコートに黒のインナーと繊細な輝きのネックレスを合わせ、上品さと優しさを両立。

そしてラウールはロング丈のブラックコートに細身のスーツを合わせ、太ももまで覆うレザーのサイハイブーツでスタイリッシュに登場。

冬の訪れを告げる華やかな光の中で、3人の洗練されたビジュアルが一層の輝きを放った。

■朝の情報番組では自然体の笑顔を披露！岩本照の“ぬいぐるみの扱い”にも注目

翌朝には『THE TIME,』（TBS系）、『ZIP!』（日本テレビ系）、『めざましテレビ』『DayDay.』（ともにフジテレビ系）などにも出演し、各番組の公式SNSではオフショットが続々公開。ロングコート姿で並ぶ3人はオーラを放ちつつ、自然体の笑顔やポーズを披露した。

ファンからは「しょっぴーのシマエナガちゃんが誕生日お祝いしてくれてる！」「めざましくんの扱いにクセのあるひーくんw」「ポケットや懐にぬいぐるみ入れがちな岩本さん」「3人ともかわいい」「ビジュ強すぎ」「オーラすごい」といった声の他、ラウールのブーツにも注目が集まった。

「脚長っ！」「スタイル異次元」「長い脚のサイハイブーツかっこよすぎる」「ラウちゃんのブーツ、たぶん私の脚くらいある…」「長い脚が際立ってる」など、多くの反響が寄せられている。