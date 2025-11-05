日本製鉄、今期最終を赤字拡大に下方修正

日本製鉄 <5401> [東証Ｐ] が11月5日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は1133億円の赤字(前年同期は2433億円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同損益を従来予想の400億円の赤字→600億円の赤字(前期は3502億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比50.1％減の533億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比3.9％減の824億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.3％→5.2％に悪化した。



株探ニュース

