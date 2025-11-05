Snow Manの渡辺翔太が11月5日に誕生日を迎え、ゆかりのある大阪王将やデンティスなどの企業公式Xが、続々と祝福メッセージをポストしている。

■アルビオンは渡辺の誕生花＆花言葉をポスト

渡辺が深澤辰哉と共にCM出演している大阪王将の公式Xでは「渡辺翔太さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年を心から願っています」というメッセージと共に、背景が黄金に輝く渡辺＆深澤の笑顔ビジュアルを公開。

デンティス公式Xでは「本日11月5日は、デンティスアンバサダー渡辺翔太さんのお誕生日。いつもブランドを素敵に彩ってくださりありがとうございます。これからのご活躍も心より応援しております！」とメッセージ。

また渡辺がアンバサダーを務めるアルビオン公式Xでは「今日の誕生花は『ペンタス』、花言葉は『願い事、希望が叶う』です。星の形をした花を咲かせることから、星に願い事をする姿をイメージした花言葉がつけられたそう。みなさんの願い事は何ですか？」と、花の写真と渡辺のメンバーカラ＝青のハートの絵文字を添えてポストしている。

そしてSnow Manがブランドキャラクターを務める不二家公式Xも「HAPPY BIRTHDAY Snow Man渡辺翔太さん。おめでとうございます！今年も素敵な1年になりますように」とポストしている。

さらにTBS系『それSnow Manにやらせてください』公式Xも「HAPPY BIRTHDAY 渡辺翔太さま。素敵な一年になりますように」と祝福。

TVer公式Xではネクタイ＆白シャツ姿でキリッと前を見つめる渡辺の写真をポストし祝福するSTARTO ENTERTAINMENT公式Xをリポストし、「音楽、バラエティで大人気のしょっぴー。極める美意識。ブランドアンバサダーとしても活躍！」と渡辺を紹介している。

