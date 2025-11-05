10月のコモディティ価格指数発表、6カ月連続で前月より上昇

中国物流購買連合会は5日、10月のコモディティ価格指数を発表しました。指数は前月比1．2％上昇して113．2となり、6カ月連続で前月より上昇しました。指数の動向で見ると、6カ月連続で前月より上昇しただけでなく、前月からの上昇幅が明らかに拡大しています。これは、経済成長の安定化などを目指す国の一連の政策の効果が引き続いて表れているとともに、国際貿易の緊張が若干和らいだことで、企業の自信がさらに強まり、コモディティ市場の景気が引き続き向上していることを示しています。

中国物流購買連合会が重点的にモニタリングしている50種類のコモディティのうち、10月に前月より価格が上昇したのは16種類でした。その中では、電解銅が6．9％、段ボール紙が6％、コークスが6％と、前月から大きく上昇したということです。

業種別に見ると、世界の新エネルギーに対する需要の増加、伝統的な生産の繁忙期、そしてインドネシアの銅鉱山とアイスランドのアルミニウム製錬工場での事故といった要因により、非鉄金属価格指数が引き続き上昇し、前月比3．5％の上昇となりました。建設業がやや回復したことで、鉱物価格指数は下落から上昇に転じ、前月比0．7％の上昇となりました。国際原油価格の下落など、輸入要因の影響を受け、エネルギー価格指数は1．3％、化学工業価格指数は3．1％、それぞれ前月より下落しました。

専門家によると、10月は国内のハイテク製造業、設備製造業、消費財業界が急速な伸びを見せ、中米両政府が10月25〜26日にマレーシアの首都クアラルンプールで開いた5度目の貿易協議で前向きな成果が得られたことに加え、米連邦準備制度理事会（FRB）が年内2回目の利下げを行ったことで、企業の見通しは楽観的で、生産経営は拡大を続け、コモディティ市場は全体的に安定して好転する態勢を維持しているということです。（提供/CRI）