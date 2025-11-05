15時の日経平均は1509円安の4万9987円、ＳＢＧが529.46円押し下げ 15時の日経平均は1509円安の4万9987円、ＳＢＧが529.46円押し下げ

5日15時現在の日経平均株価は前日比1509.77円（-2.93％）安の4万9987.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は356、値下がりは1211、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は529.46円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が395.76円、東エレク <8035>が139.38円、ＴＤＫ <6762>が51.89円、フジクラ <5803>が37.44円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を61.77円押し上げている。次いで任天堂 <7974>が28.24円、日ハム <2282>が12.33円、三井物 <8031>が10.76円、伊藤忠 <8001>が7.62円と続く。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、卸売、建設、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、電気機器が並んでいる。



※15時0分7秒時点



株探ニュース

