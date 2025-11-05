甲子園、マウンドから投球できる貴重イベント開催 ナイターで110人限定、名前アナウンス＆球速測定も【概要】
阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）のナイターのマウンドで登板できる貴重なイベントが開かれる。阪神電気鉄道株式会社が「阪神甲子園球場 ナイターマウンド投球イベント」の概要を5日までに発表し、募集が始まっている。
【写真】阪神甲子園球場ナイターマウンド登板体験の様子
送係員による参加者の名前アナウンスとともに、甲子園のマウンドから投球できる、普段は体験することができない特別なイベント。照明が点灯したナイター空間となる。球速測定もあり、ナイター空間でのバックスクリーンビュー開放も実施される。
■「阪神甲子園球場 ナイターマウンド投球イベント」
日程
・2025年11月30日（日） 計5回開催 各回約60分間
（1）午後6時（2）午後6時半（3）午後7時（4）午後7時半（5）午後8時
・2025年12月6日（土） 計6回開催 各回約60分間
（1）午後5時半（2）午後6時（3）午後6時半（4）午後7時（5）午後7時半（６）午後8時
募集人数：各回投球者は10人、合計110人 ※応募多数の場合は抽選
内容
3塁ブルペンでのキャッチボール
※付添いの方はキャッチボールのご協力をお願いします。
※付添いの方がいない場合やキャッチボールができない場合はスタッフが対応します。
マウンドからの投球（1人3球）
※マウンドに上がる際、放送係員がお名前をアナウンスします。また、球速を測定します。
※付添いの方はグラウンドの土部分から投球をご覧いただけます。
※グラウンドの土をお持ち帰りいただくことはできません。
※雨天等によるグラウンド状況によっては、マウンドでの投球を中止し、1塁側ブルペン等での投球に変更となる場合があります。予めご了承ください。
※雨天等によりマウンドでの投球ができない場合は放送係員からのアナウンスはご体験いただけません。
※グローブ・ボールをお持ちの方はご持参ください。お持ちでない方は無料で貸し出します。
甲子園歴史館見学（自由見学）
※イベント当日のみ利用可能。
※イベントのチケット内容を甲子園歴史館の受付でご提示ください。
※甲子園歴史館は一度入館すると再入館できません。
※当日は、甲子園歴史館の営業時間を10：00〜20：00（最終入館19：30）に変更します。
BE-STADIUM KOSHIEN 1種目体験券
※トスバッティング、ピッチングから1種類を選べます。
※イベント当日のみ利用可能。
※イベントのチケットをBE-STADIUM KOSHIENの受付でご提示ください。
※当日は、BE-STADIUM KOSHIENの営業時間を、10：00〜20：00（最終受付19：40）に変更します。
参加料金（税込）
投球者：おとな4500円、高校生4300円、こども3900円
付添者：おとな2500円、高校生2300円、こども1900円
※甲子園歴史館入館料、BE-STADIUMM KOSHIEN1種目体験券が含まれます。
※歴史館倶楽部会員は割引があります。専用URLからご購入ください。
※歴史館倶楽部会員割引でご購入いただいた方の分は、当日に会員証を確認します
ご提示いただけない場合、一般価格との差額分をお支払いいただきます。
※別途システム手数料・発券手数料がかかります。
※付添いの方は、投球体験、お名前のアナウンスは体験いただけません。
※付添いの方は最大4名まで申込み可能です。
付添いの方が0名でもお申込みいただけます。
※こどもは4歳から中学生までです。
