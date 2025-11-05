¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ö²»³Ú¿ÍÀ¸¤Çµ²±¤Ë»Ä¤ë·Ð¸³¡×ÌÀ¤«¤¹¡¡ÎÏºî°ì½³¤µ¤ìÌ¾¶ÊÃÂÀ¸¡¡ËÜ¿Í¶ì¾Ð¤¤¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¥¿¥á¸ý¤Ç¡Ä¡×
¡¡²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ê66¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥«¡¼¥º¡×¤Î´°À®ÈäÏª²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥«¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¿·ºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼2¡×¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¤ÎÃÂÀ¸¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÃøÌ¾¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦²¬ËÜµÈµ¯»á¤é¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£¾®¼¼¤Ï¡¢ËÜºî¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖÉ÷¤ÎÃæ¤ÎÀï»Î¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£¾®¼¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À3¿ÍÁÈ¡ÖOVAL¡¡SISTEM¡×¤¬²Î¤¤¾å¤²¡¢¥²¡¼¥àÇÛ¿®Æü¤ÈÆ±¤¸6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¾®¼¼¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼2¡¡MOVIE¡×¤Ç¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖÎø¤·¤µ¤È¡¡¤»¤Ä¤Ê¤µ¤È¡¡¿´¶¯¤µ¤È¡×¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö²¬ËÜ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ËÍ¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤Çµ²±¤Ë»Ä¤ë·Ð¸³¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åö½é¤Ï¥Ð¥é¡¼¥ÉÄ´¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ»á¤«¤é°ì½³¤µ¤ì¡¢TRF¤Î¡Ö´¨¤¤Ìë¤À¤«¤é¡Ä¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤êÄ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²¬ËÜ»á¤Ï¡ÖÅö»þ¤«¤éËÜÅö°Î¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¿¥á¸ý¤Ç¡ÄËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ÷¤ÎÃæ¤ÎÀï»Î¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¡¢¡ÖÄêÀÐ¤òÇË¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£B¥á¥í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÁ¸±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤â³«¤¯¤Î¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£