お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が4日深夜放送の中京テレビのトークバラエティー番組「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。相方・田中裕二が“180万馬券”を的中させ、イラついた理由をぶちまけた。

田中は9月に「買い間違えた」馬券が的中。3連単を1点200円ずつで計1万8000円分購入していたが、まさかの「186万8200円」の払い戻しという“爆勝ち”をおさめた。

この話が番組内で話題になると、太田は「間違い馬券だからね。酷いだろ？200円で180万だぜ？許せないよね」と怒りをあらわにした。

太田自身も田中本人でなくネットニュースで知ったそうで「ふざけんなよ」とヒートアップ。というのもタイタン所属タレントや従業員を調査の結果、4人が今年4月にオンラインカジノを利用していたことが判明。その後、警察による取り調べの結果、2人が書類送検に至り、いずれも不起訴処分となり、残る2人については書類送検に至らず処分も受けなかったという。

その最終報告結果を9月5日にタイタンのホームページで公表。太田は妻で、タイタンの社長である光代夫人から「次のサンデージャーポンで何か言う可能性もあるから、あなたも調査結果を載せたからホームページを見ておいて」と言われていたと明かした。

太田自身も「怒られちゃいけない」と思い、必死にホームページをチェックし、事実関係を把握しようと努めた。ところが、ネットを開くと「出てくるのが“爆笑問題・田中間違い馬券で180万ゲット！”ってあいつの満面の笑みの写真」と田中が間違い馬券で180万円を的中させたのが翌日の9月6日だったことからネットニュースは田中の記事ばかりだったとぶちまけた。

太田は「こっちはさ、うちの連中、オンラインカジノ180万もやってないよ？不起訴になったって世間に広めたいのに、ネットがあいつの180万ゲットで全部埋め尽くされるわけ。ふざけんなよ」と後輩を思って不起訴になったことなどをアピールするはずが、相方の“棚からぼた餅”のニュースばかりだったと怒りをにじませた。

そして「頭来るんだよ。こっちが一生懸命やってんのに…。あいつ満面の笑みで180万。なんでギャンブルでとってんだよ。うちの若手が散々反省しましたってのに。許せないよね何なの？その日じゃなくていいじゃん」と最後までボヤきが止まらなかった。