日本バスケットボール協会は5日、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window 1 』に向けた男子日本代表候補20名を発表しました。

男子日本代表候補には、今季B1リーグ開幕10連勝の新記録を達成した千葉ジェッツから富樫勇樹選手、渡邊雄太選手らベテランに加え、成長著しい19歳の瀬川琉久選手ら最多5人が選出。

さらに日本代表でキャプテンの経験もあるジョシュ・ホーキンソン選手、富永啓生選手らリーグ屈指の実力者が招集される中、今シーズンから帰化選手として広島ドラゴンフライズでプレーをするニック・メイヨ選手がトム・ホーバスHC体制で初招集となりました。

チームは17日から都内で直前合宿を実施し、28日にGLION ARENA KOBE(神戸)、12月1日に新荘体育館(台湾・新北市)でチャイニーズ・タイペイ代表と対戦します。

■2025年度バスケットボール男子日本代表チーム

『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選』 Window 1 直前合宿メンバー20名

【選手】安藤 誓哉 (PG / 181cm / 33歳 / 横浜ビー・コルセアーズ)富樫 勇樹 (PG / 167cm / 32歳 / 千葉ジェッツ)原 修太 (SG / 187cm / 31歳 / 千葉ジェッツ)渡邊 雄太 (SF / 206cm / 31歳 / 千葉ジェッツ)ジョシュ・ホーキンソン (C/PF / 208cm / 29歳 / サンロッカーズ渋谷)齋藤 拓実 (PG / 172cm / 30歳 / 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ)馬場 雄大 (SF / 196cm / 29歳 / 長崎ヴェルカ)ニック・メイヨ (C/PF / 206cm / 28歳 / 広島ドラゴンフライズ)吉井 裕鷹 (SF / 196cm / 27歳 / 三遠ネオフェニックス)川真田 紘也 (C / 204cm / 27歳 / 長崎ヴェルカ)渡邉 飛勇 (PF / 207cm / 26歳 / 信州ブレイブウォリアーズ)西田 優大 (SG / 190cm / 26歳 / シーホース三河)井上 宗一郎 (PF / 201cm / 26歳 / 仙台89ERS)高島 紳司 (SG/ 191cm / 25歳 / 宇都宮ブレックス)富永 啓生 (SG/ 188cm / 24歳 / レバンガ北海道)狩野 富成 (C/ 206cm / 24歳 / サンロッカーズ渋谷)ジャン・ローレンス・ハーパージュニア (PG/ 181cm / 22歳 / サンロッカーズ渋谷)金近 廉 (SF/ 197cm / 22歳 / 千葉ジェッツ)湧川 颯斗 (PG/ 197cm / 21歳 / 三遠ネオフェニックス)瀬川 琉久 (PG/ 185cm / 19歳 / 千葉ジェッツ)