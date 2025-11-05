団塊ジュニア世代退職の２０４０年ごろには質を保てない恐れ

治安を守る警察が人材確保に頭を悩ませている。

警察官採用試験の受験者数は１５年間で約３分の１に落ち込んだ。「職場が厳しそう」といった印象から二の足を踏む若者もいるとみられ、警察当局はＳＮＳを活用するなど“イメージアップ戦略”に乗り出している。（木村雄二、林麟太郎）

◇

「気になることがあればチャットで質問してください」。９月３０日。オンラインで行われた警視庁の採用説明会。画面越しの学生らに、担当の警察官らが東京・新宿のレンタルスペースから笑顔で語りかけた。

高校生や大学生ら約４００人が参加し、同庁がオンライン上に開設した「刑事部」や「生活安全部」など九つのトークルームに分かれて、警察官の仕事の魅力や日々の暮らしぶりに耳を傾けた。

「職員寮がきれいです」「トレーニングルームやＷｉ―Ｆｉ（ワイファイ）が付いた施設もある」といった説明に、参加者からは、「警察官の仕事が理解できた」「イメージが変わった」といった声が寄せられた。

進む働き方改革、子育て刑事も

警察庁によると、全国の警察官採用試験の受験者数は２０１０年度には１３万人超いたが、昨年度は４万３０５９人だった。定員割れの警察本部はないものの、競争倍率は９・５倍から３・５倍に低下している。

団塊ジュニア世代が引退時期を迎える４０年頃には、退職者が年間８０００人規模となる見込みだ。従来の警察官の質を保てない恐れがあり、同庁は今年１月、森元良幸官房長をトップとするプロジェクトチームを発足させた。

払拭（ふっしょく）したいのは「休みがなさそう」「上司が厳しそう」といった負の印象だ。

ここ数年、警察では働き方改革が大幅に進んだ。同庁によると、２３年度の女性警察官らの育児休業の取得率は９９・５％。男性警察官らの取得率は４６・５％で、厚生労働省が集計した同年度の民間企業の全国平均（３０・１％）を大きく上回った。年次有給休暇の平均取得日数も民間の１１日（２３年）に対し、大阪府警が１４日（２３年度）、北海道警が１７日（同）などと高水準だ。

警視庁では刑事部門の職員にも、育児や介護など家庭の事情に応じた時短勤務や宿直の免除を認めており、子育てをしながら最前線で活躍している刑事もいる。

ＳＮＳでの発信強化

こうした現状を広く伝えようと、警察庁はＳＮＳでの発信強化に乗り出す。採用に効果的な「ショート動画」や漫画を全国の警察職員から募集。優秀作品には「警察庁長官賞」を贈り、都道府県警に共有して採用広報に生かす考えだ。

新人警察官が入校する警察学校の刷新も進める。警察庁が昨年１１月、若手警察官ら計４７７人に受験時の不安点を尋ねたところ、「警察学校が厳しそう」など学校関連の回答が４２％を占めたためだ。

全国の警察学校のうち、４割は耐用年数の５０年を超えており、同庁は学校の改築費用などとして、来年度予算の概算要求に約１０億円を計上した。学校の規律や指導内容についても、若者から敬遠されないよう、見直しを進めていく。

警察幹部は「地域に密着し、社会の森羅万象を扱いながら国民の安全・安心を守り抜くのが警察官の役目だ。優秀な人材を安定的に確保するため、仕事のやりがいもしっかり訴えていきたい」としている。

自衛隊も採用に苦慮

警察と同様に危機管理を担当する防衛省も自衛官の採用難に苦しんでいる。

２０２３年度の採用人数（約１万人）は計画比の約５割で、昨年度も同規模の人数だった。最前線で活動する若い「士」の不足が深刻で、現在は定員（約５万３０００人）の６割しかいない。

自衛官は危険で長期間帰宅できない任務に就くことがしばしばある。こうした側面も、若者が就職先として自衛官を選ばない一因になっているとみられる。

危機感を抱く政府は今年５月、各種手当を増やすなどの関連法を成立させた。防衛省は「国の防衛」を担う職業の魅力をＳＮＳなどで積極的にＰＲ。「フラッグシップ」の役割を果たす募集案内所を東京・渋谷の中心部に開設し、今月１０日、インフルエンサーらを招いてイベントを行う。