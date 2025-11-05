内閣府と経済産業省は、多数の人工衛星を連携させる海上デジタル通信網の整備で、不審船や密漁船の探知能力の強化に乗り出す。

海上は陸上に比べて通信環境の整備が遅れており、今年、衛星２基を打ち上げて、海上との通信が確立できるか検証を始めた。２０２９年度までに１４７億円を投じて実用化を図る。

日本では、中国の船舶による領海侵入が相次いでいる。海上保安庁による密輸や密航、密漁やごみの投棄などの海上犯罪の送致件数も年間７０００件を超えている。

政府はこれまで、不審船探知などのため衛星の画像などをＡＩ（人工知能）で分析してきた。現在、大型船舶に搭載が義務付けられている「船舶自動識別装置（ＡＩＳ）」のデータも活用しているが、位置情報の改ざんなどの課題が多かった。

新たに実用化を目指しているのは船舶向けのデジタル通信網「ＶＤＥＳ（双方向デジタル通信システム）」で、ＡＩＳの次世代版になる。多数の小型衛星を一体運用することで、無線や携帯電話の電波が届かない沖合の広範囲で使用できる。衛星が中継することで、受信機を搭載した船舶同士や陸上の港湾施設との間で文字を使った双方向通信ができる。位置情報の改ざんも技術的に困難とされる。

ＶＤＥＳの受信機を装備した船は正しい位置情報を発信するため、衛星画像と比較することで、位置情報を発していない船を迅速に特定できる。その結果、高い精度で不審船をあぶり出す効果が期待される。

また、国内では、港湾などで年間１８００隻程度による船舶事故が起きているが、操船の予定を双方向通信で伝え合うことで、事故防止にも役立つ。

政府は２２年度、国家的に重要な技術について官民で開発を図る「経済安全保障重要技術育成プログラム」に、次世代蓄電池技術や衛星間での光通信技術などとともにＶＤＥＳを指定。衛星を使った技術実証は、衛星の一体運用や位置情報解析の技術を持つ国内企業などで作るグループが行っている。

海洋政策に詳しい笹川平和財団の高屋繁樹・上席研究員は「災害時や他国がミサイルを発射した時の警報などを確実に届け、船側の安否を確認することもできる。欧州などでも整備の動きがあるため、日本は新たな通信網を活用するための国際的なルール作りに積極的に参加する必要がある」と指摘している。