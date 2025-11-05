¡ÚÆÈ¼«¡ÛµÈ¾Í»û°åÎÅÊø²õÌäÂêÂ³Êó ¡¡¿·ÉÂ±¡·úÀß·×²è¤Ë ¡í¤³¤Î³¹¤ËÉÂ±¡¤¤¤é¤Ê¤¤¡í¼þÊÕ´ûÂ¸ÉÂ±¡¤¬ÌÔÈ¿È¯
¡ÖÉÂ¾²¤Ï²á¾ê¡×¼þÊÕÉÂ±¡¤«¤é·üÇ°¤ÎÀ¼
¾ï¤Ë¡Ø½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Î¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÅìµþ¡¦µÈ¾Í»û¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Çº£¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ëÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡Ç24Ç¯10·î¡£µÈ¾Í»û¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ£°ì¤ÎÆó¼¡µßµÞ°åÎÅµ¡´Ø¡ÊÆþ±¡¤ä¼ê½Ñ¤òÍ×¤¹¤ë½Å¾É´µ¼Ô¤ò24»þ´ÖÂÖÀª¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉÂ±¡¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿µÈ¾Í»ûÆîÉÂ±¡¤¬¡¢·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤òÍýÍ³¤Ë¿ÇÎÅ¤òµÙ»ß¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âµßµÞ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÂ±¡¤ÎÊÄ±¡¤äµ¡Ç½½Ì¾®¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢µÈ¾Í»ûÆîÉÂ±¡¤ÎµÙ¿Ç¤È¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿ÉÂ¾²¤Ï¹ç·×¤Ç330¾²°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎµßµÞ°åÎÅÂÎÀ©¤Ë¿¼¹ï¤Ê¶õÇò¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡Ç25Ç¯£³·î¤Ë°åÎÅË¡¿Í¡ÖÅìµþµð¼ù¤Î²ñ¡×¤¬»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢300¾²µ¬ÌÏ¤Î¿·ÉÂ±¡¤ò·úÀß¤¹¤ë·×²è¤¬Éâ¾å¡£ÉðÂ¢Ìî»Ô¤â·×²è¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢»öÂÖ¤Ï²ò·è¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎºÆ·ú·×²è¤ËÂÐ¤·¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¼þÊÕ¤Î´ûÂ¸ÉÂ±¡¤«¤é°ÛÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£½»Ì±¤Î´üÂÔ¤È¡¢´ûÂ¸°åÎÅµ¡´Ø¤Î·üÇ°¡£µÈ¾Í»û¤Ç°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
µÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯£¹·î18Æü¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÂ±¡¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤äÉÂ¾²¿ô¤Ê¤É¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¡ÖËÌÂ¿ËàÆîÉô°åÎÅ·÷ ÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛÄ´À°²ñµÄ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Ä´À°²ñµÄ¡Ë¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¿·ÉÂ±¡¤Î·×²è¤ËÂÐ¤·¡¢¶áÎÙ¤Î´ûÂ¸ÉÂ±¡¤«¤é¶¯¤¤·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ËÆÃ²½¤·¤¿Î×»þ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢µÈ¾Í»û¤Î¿·ÉÂ±¡·úÀß·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÂ¾²µ¬ÌÏ¤ä¤½¤ÎÉ¬Í×À¤Ë´Ø¤·¤Æ¶¯¤¤·üÇ°¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ëÉÂ±¡¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡Ò¡ÓÆâ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¢¤ëÉÂ±¡ÂåÉ½¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤ÇµÄ»öÏ¿¤«¤éÍ×Ìó¤·¤¿¤â¤Î¡Ë
¡Ò¡ÊÅÔ¤¬¼¨¤¹¡ËÉ¬Í×ÉÂ¾²¿ô¤Ï¡Ç13Ç¯°ÊÁ°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾õ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡£ºß±¡Æü¿ô¤ÎÃ»½Ì²½¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÂ±¡¤ÇÉÂ¾²²ÔÆ¯Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Î´¶³Ð¤Ç¤ÏÉ¬Í×ÉÂ¾²¿ô¤Ï¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¡£µÈ¾Í»ûÆîÉÂ±¡¤ÎµÙ¿Ç¸å¡¢¤½¤ÎµßµÞ¼õ¤±Æþ¤ìÊ¬¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÃÏ°è¤ÎÂ¾¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÇµÛ¼ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡Ó
¤µ¤é¤Ë¡¢¾Íè¤Î¿Í¸ý¿ä·×¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢
¡Ò¤³¤ÎÃÏ°è¤Î85ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤Ï¡Ç35Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¡¢É¬Í×ÉÂ¾²¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡Ó
¤È»ØÅ¦¡£¿·ÉÂ±¡¤Î·úÀß·×²è¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÂ¾²²á¾ê¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢·Ð±ÄÌÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Òº£²ó¤Î·×²è¤Ï¡¢·Ð±ÄÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸ÉÂ±¡¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤É°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÁèÃ¥¤äÊÐºß¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤òÁýÄ¹¤µ¤»¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£Åö³º°åÎÅ·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Éé¤Î±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡Ó
µÄÏÀ¤Ï¡¢¿·ÉÂ±¡¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëºÒ³²»þ¤Î°åÎÅµ¡Ç½¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£
¡ÒÎÙÀÜ¤¹¤ë»°Âë»Ô¤ÎÉÂ±¡¤òÍê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ó
ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ï»Ô°è¤ò£³¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºÒ³²µòÅÀÉÂ±¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÒ³²µòÅÀÏ¢·ÈÉÂ±¡¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£µÈ¾Í»ûÆîÉÂ±¡¤ÎµÙ¿Ç¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¡¢Æ±»Ô¤ÎÅìÉôÃÏ¶è¤ÎºÒ³²µòÅÀµ¡Ç½¤Ï¶õÇò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ò²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¡¢¿·ÉÂ±¡¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ä´À°²ñµÄ¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤é¤Î°Õ¸«¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÂåÉ½¼Ô¤Ï¡¢Â¾»Ô¤Î·±Îý»öÎã¤òµó¤²¡¢
¡ÒÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤Î½é´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ°åÎÅ»ñ¸»¤ò¤à¤ä¤ß¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤è¤ê¡¢½¸Ìó¤·¤¿¤Û¤¦¤¬µ¡Ç½¤·¤ä¤¹¤¤¡Ó
¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÄó¼¨¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢
¡ÒºÒ³²¤Ï»ÔÄ®Â¼Ã±°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¹°è¤ÇÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£ÎÙ¤Î»°Âë»Ô¤Ë¤Ï¡ÊºÒ³²µòÅÀÏ¢·ÈÉÂ±¡¤Ç¤¢¤ë¡ËÌîÂ¼ÉÂ±¡¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤òÄ¶¤¨¤¿¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òÃÛ¤±¤ÐÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ó
¤È½Ò¤Ù¡¢µÈ¾Í»ûÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤ÏºÒ³²»þ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë»°Âë»Ô¤ÎÉÂ±¡¤òÍê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¿·ÉÂ±¡¤ËºÒ³²µòÅÀµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤ëÉ¬Í×À¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¤äÃÏ°è½»Ì±¤Ï¡¢µßµÞÉÂ±¡¤ÎÁá´üºÆ³«¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»Ô¤Ï·×²è¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë»Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¤ò°ÜÅ¾¤µ¤»¡¢ÉßÃÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Ù±çºö¤ò·èÄê¡£»ÔÌ±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤â¡¢»²²Ã¤·¤¿½»Ì±¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬·úÀß¤Ë»¿Æ±¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÈ¾Í»ûÆîÉÂ±¡¤ÎÁ°±¡Ä¹¤Ç¿·ÉÂ±¡¤Î·úÀß¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ£°æÀµÆ»°å»Õ¤Ï¡¢Ä´À°²ñµÄ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢
¡Ö´µ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È»ØÅ¦¡£ÆÃ¤ËºÒ³²µòÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î©ÃÏ¤Î½ÅÍ×À¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡Ö¡×Æâ¤ÎÈ¯¸À¤ÏÆ£°æ°å»Õ¡Ë
¡Ö¿·ÉÂ±¡¤ÎÍ½ÄêÃÏ¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¹Ô¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¡ØÆÃÄê¶ÛµÞÍ¢Á÷Æ»Ï©¡Ù¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈË²Ú³¹¤Ë¤â¶á¤¯¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÉé½ý¼Ô¤â¤¹¤°¤Ë±¿¤Ó¹þ¤á¤ë¡£ºÒ³²È¯À¸»þ¤Î½é´ü°åÎÅµòÅÀ¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¹°èÏ¢·È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈïºÒ¸½¾ì¤«¤é¶á¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿µòÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿»þ¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖµßµÞ°åÎÅ¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢Ã±¤ËÌ¿¤òµß¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¸å°ä¾É¤Ê¤¯¸µ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÇ¾Â´Ãæ¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¾¤Ï»ÀÁÇ¤Î¶¡µë¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«£µÊ¬¤Ç²óÉüÉÔÇ½¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´À°²ñµÄ¤Î¡Ø¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¡¢ÈÂÁ÷¤Ë30Ê¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÉÂ±¡¤ËÃå¤±¤Ð¤è¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î30Ê¬¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤¤¤«¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÍ½¸å¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼Ò²ñÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢µßµÞ°åÎÅ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÂ±¡·Ð±Ä¤È¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖµßµÞ¤«¤é¼Ò²ñÉüµ¢¤Þ¤Ç¤¬°åÎÅ¡×ºÆ³«Â¦¤Î¼çÄ¥
¡Ö¸½ºß¤Î¿ÇÎÅÊó½·À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢µßµÞ¤Ê¤É¤ÎµÞÀ´ü°åÎÅ¤ÏÆþ±¡Æü¿ô¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¼ý±×¤¬°²½¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤¬µßµÞ¤ò¼õ¤±Æþ¤ìÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢µÞÀ´ü¤òÃ¦¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢½¸ÃæÅª¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇºßÂðÉüµ¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ø²óÉü´üÉÂÅï¡Ù¤òÊ»Àß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î²ð¸îÅÙ¤ò¾å¤²¤º¤Ë¼«Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¿¦¼ï¤ÎÀìÌç¥Á¡¼¥à¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÉÂ¾²µ¬ÌÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£µßµÞ¤ÎÀÖ»ú¤ò²óÉü´ü¤ÇÊä¤¤¡¢ÉÂ±¡Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ÎÎ¾ÎØ¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢300¾²¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äìÔÂô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÇÀÕÇ¤¤¢¤ëµßµÞ°åÎÅ¤òÃ´¤¦¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
·ÐºÑ»ï°åÎÅÃ´Åöµ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¡¢
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ÎÉ½¤ì¡×
¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÁ´¹ñÅª¤ËÉÂ±¡¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸·¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤«¤é·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ï»ñ¶âÅª¤ËÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¡¢´ûÂ¸¤ÎÉÂ±¡¤ò¼é¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤º¤ìÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤ÉÂ±¡¤Î»²Æþ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¼°Ò¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÎÌ¿¤òÍÂ¤«¤ë°åÎÅ¤ÎÀ¤³¦¤ÏÃ±½ã¤Ê»Ô¾ì¸¶Íý¤À¤±¤Ç¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ä½»Ì±¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£´ûÂ¸¤Î°åÎÅÂÎÀ©¤ò¤É¤¦¼é¤ê¡¢¤É¤¦Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£°åÎÅ³¦¤ÏÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
½»Ì±¤¬µá¤á¤ë°åÎÅ¤Î³ÎÊÝ¤È¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°åÎÅÂÎÀ©¤Î»ýÂ³¡£µÈ¾Í»û¤ÎµßµÞÉÂ±¡ºÆ³«¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÃÏ°è¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£