¡Ú¤ï¤¤¤»¤Äµ¶¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¸åÊÔ¡Û¾®À¼¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖµÓ¥Õ¥§¥Á¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Èï¹ð¤ÎàÌµÈ¿¾Êá
È¿¾Ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Èï¹ð¤Î¸ÀÍÕ
¡Ö»ä¤¬Ì¼¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Ì¼¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¡¢¡Ø²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«ÏÃ¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¦A¤µ¤ó¡Ê»ö·ïÅö»þ13ºÐ¡Ë¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢Ì¼¤«¤éÈï³²¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦ÏÃ¤·¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤Ï¼«¾Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î»³ÅÄÍµ»°¡Ê¤Ò¤í¤ß¡ËÈï¹ð¡Ê»ö·ïÅö»þ55ºÐ¡Ë¤Ë¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄÈï¹ð¤ÎÈ½·è¤¬¡¢11·î£¶Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÈ½¤Ç¤Î»³ÅÄÈï¹ð¤Î¼çÄ¥¤ä¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¸åÊÔ¤À¡£
»³ÅÄÈï¹ð¤ÏA¤µ¤ó¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ç24Ç¯11·î£µÆü¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£ÃÓÂÞ½ð¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ç23Ç¯£··î¤Ë¤â¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤Î¸ø±à¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¡×¤È½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤È¸«¤»¤«¤±¤ÆÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤ÆÂáÊá¡£ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤ÇÄ¨Ìò£±Ç¯£²¥õ·î¡¢ÊÝ¸î´Ñ»¡ÉÕ¤¼¹¹ÔÍ±Í½£´Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Î¿È¤À¤Ã¤¿¡£
¸¡»¡´±¤«¤é¤Î¡ÖÊÝ¸î´Ñ»¡½ê¤Ç¤ÏÀÈÈºá¤ÎºÆÈÈËÉ»ß¥×¥í¥°¥é¥à¤ò²¿²ó¤¯¤é¤¤¼õ¤±¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·î¤Ë£²²ó¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥Û¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡Ê·ºÌ³½ê¤Ë¡ËÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¼±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ã¤ÆÀÈÈºá¡Ê¼Ô¤Ø¤Î¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¡Ë¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤È¤«¤ËÄÌ±¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ª¤É¤±¤¿ÍÍ»Ò¤¹¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄÈï¹ð
ÊÝ¸î´Ñ»¡Ãæ¤Ï¡¢ºÆÈÈ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯²È¤«¤é½Ð¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¾å¤ÎÉô²°¤ÎÁû²»¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¹¥¤ß¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÓÂÞ¤Î¡Ø²µ½÷¥í¡¼¥É¡Ù¤ËÂ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¡Ê£¸·î19Æü¡¦Âè£¶²ó¸øÈ½¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö18ºÐ°Ê¾å¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢µÓ¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê»Ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹Èï¹ð¤Ë¡¢ÊÛ¸î¿Í¤¬¡Ö¤Ê¤¼µÓ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦´ð½à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç½ÅÂç¤ÊÈëÌ©¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤ÇÆÍÁ³¾®À¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖµÓ¥Õ¥§¥Á¤À¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¤É¤±¤¿ÍÍ»Ò¤¹¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
²¼È¾¿È¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤ëA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¡ÖÂ¤Ï¿¨¤Ã¤¿¤¬²¼È¾¿È¤Ï¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁÜººÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡ÊA¤µ¤ó¤Î²¼È¾¿È¤ò¡Ë¿¨¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸¡»¡¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÓÂÞ¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¸ø±à¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿»Ò¤Ï²¿½½¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼È¾¿È¤ò¿¨¤Ã¤¿»Ò¤â10¿Í°Ê¾å¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀA¤µ¤ó¤ÎÄ´½ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¿¨¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÊÌ¤ËA¤µ¤ó¤¬±³¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â´ª°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢ËÁÆ¬¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¡Ê£¶·î26Æü¡¦Âè£µ²ó¸øÈ½¡Ë¤Ç¤ÎA¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Î¾Ú¸À¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¤Ò¤É¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬Áø¤Ã¤¿Èï³²¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Èï³²¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö²á¸ÆµÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈA¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¼¤ÏÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¤Ì´¤ò¸«¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µã¤¤Ê¤¬¤éÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ïÄ¾¸å¤Ï¼«Âð¤Ë£±¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÌ¼¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÈ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¸½ºß¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊA¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
ÏÀ¹ðÊÛÏÀ¡Ê£¹·î30Æü¡¦Âè£·²ó¸øÈ½¡Ë¤Ç¸¡»¡´±¤Ï¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«¸Ê¤ÎÀÍß¤òËþ¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ëÈÈ¹Ô¤ÏÈÜÎô¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¾ï½¬À¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÁêÅö´ü´Ö¤Î¶ºÀµ»ÜÀß¤Ø¤Î¼ýÍÆ¤¬É¬Í×¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÄ¨Ìò£²Ç¯£¶¥õ·î¡×¤òµá·º¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡ÖA¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÊÇ¯Îð³ÎÇ§¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌµºá¤ÎÈ½·è¤¬ÁêÅö¤Ç¤¢¤ë¤È»×Î¸¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸¡»¡´±¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»³ÅÄÈï¹ð¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î¿È¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´ÅÈþ¤ÊÍ¶ÏÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë»à¤Í¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¼Ò²ñÉüµ¢¸å¤Ï¡¢¡ÖÀìÌç¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄÈï¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÛ¸î¿Í¤«¤é¡Ö¾Íè¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡ÖNPOË¡¿Í¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÈï³²¼Ô¤ä²Ã³²¼Ô¤ò¸º¤é¤¹±¿Æ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÊúÉé¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¾Íè¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏºÆ¤ÓÆ±¤¸ºá¤òÈÈ¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹¹À¸¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ